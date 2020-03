Zeeman over wel of niet doorgaan Tour: “Volksgezondheid niet in gevaar brengen” zondag 29 maart 2020 om 13:22

Merijn Zeeman heeft nog altijd de stille hoop dat de Tour de France gewoon doorgaat, maar beseft dat de volksgezondheid voorop staat. “Ik redeneer vanuit sportief oogpunt, maar het maatschappelijk oogpunt is veel belangrijker”, zo vertelt de sportief directeur van Jumbo-Visma in gesprek met ‘De Perstribune’.

De Ronde van Frankrijk staat nu nog op de kalender van 27 juni tot en met 19 juli, al is het maar de vraag of de drieweekse ronde doorgaat nu ook Europa in de ban is van het coronavirus. “Het is een hele moeilijke kwestie”, zo begint Zeeman zijn relaas. “Er kwam gisteren een bericht naar buiten dat de ASO half mei een beslissing zal nemen.”

“We hebben officieel nog niks gehoord, maar we willen wel klaar zijn als de wedstrijd doorgaat. We zullen de komende periode een inschatting maken of de Tour kan worden verreden en dan binnen onze mogelijkheden een plan maken. We zullen dan zo goed mogelijk voorbereid zijn als de koers doorgaat”, aldus Zeeman, die wel kijkt naar de veiligheidsrisico’s van een dergelijk groot sportevenement.

Over doorgaan Parijs-Nice: “Een slecht signaal”

“De volksgezondheid is veel belangrijker dan het sportieve aspect. We moeten ons bij het organiseren van de Tour de vraag stellen: is de samenleving ermee gediend? Dat is op dit moment niet het geval. Dat was ook mijn grote kritiek op Parijs-Nice. We hebben toen een slecht signaal afgegeven en de volksgezondheid geen dienst bewezen.”

“Het is heel vreemd dat een groep zich toen van a naar c heeft verplaatst met het risico op verspreiding.” Zeeman hoopt echter dat de situatie in juli er een stuk rooskleuriger uitziet. “Het is te hopen dat de situatie zal verbeteren en dat we op een bepaalde manier weer evenementen kunnen organiseren, zonder dat daarbij de volksgezondheid in gevaar wordt gebracht.”

Volgens de laatste geruchten heeft wedstrijdorganisator ASO vrijdag 15 mei als deadline gesteld voor een definitief besluit over de 107e editie van de Ronde van Frankrijk. Zeeman en Jumbo-Visma willen op tijd weten of de ronde doorgaat. “We kunnen onze renners niet in drie weken klaarstomen. Het zou fijn zijn mocht de ASO half mei een beslissing nemen.”

‘Level playing field’

Een bijkomend probleem van het coronavirus is dat veel renners zich niet optimaal kunnen voorbereiden op de Tour. Zo mogen wielrenners die woonachtig zijn in bijvoorbeeld Italië, Spanje en Frankrijk momenteel niet buiten trainen. “Dat is zeker niet eerlijk”, aldus Zeeman. “Je moet als renner toch een voorbereidingsperiode van zes weken inlassen.”

“Onze directeur Richard Plugge is ook vice-voorzitter van de AIGCP (de belangenvereniging voor professionele wielerteams, red.) en via deze weg hebben we intensief contact met de UCI en ASO. We dringen aan dat er zoveel mogelijk een level playing field moet zijn.”

Eerder spraken we Merijn Zeeman al voor onze serie ‘de alternatieve wielerkalender’.