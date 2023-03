Zeeman over kritiek op Van Aert: “Vreemd hoe ze in België omgaan met sterren”

Wout van Aert kon zondag zijn tweede zege in Gent-Wevelgem boeken, maar gunde de overwinning aan zijn ploeggenoot Christophe Laporte. Van Aert kreeg veel lof voor zijn genereuze gebaar, maar onder meer Tom Boonen en Eddy Merckx lieten ook een ander geluid horen. Merijn Zeeman, de sportief manager van Jumbo-Visma, begrijpt weinig van de kritiek op Van Aert.

Onder meer ex-wielrenners Eddy Merckx en Tom Boonen lieten zich kritisch uit na Gent-Wevelgem. “Wout gaat er nog spijt van krijgen. Renners komen en gaan. Christophe Laporte zal waarschijnlijk de sleutelfiguur worden voor Wout in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, maar een garantie is dat niet. Stel dat je zondag na vijf kilometer zwaar valt, dan heb je daar veel spijt van”, is Boonen van mening.

Zeeman is het hier niet mee eens en neemt Van Aert in gesprek met Eurosport in bescherming. “Al die opmerkingen zijn een beetje vreemd en dan vooral de geluiden die ik vanuit België hoor. Het staat haaks op de filosofie die we als ploeg hebben. Iedereen heeft recht om zijn mening te geven, maar het is beter als sommige mensen proberen te begrijpen waarom we bepaalde dingen in ons team doen, in plaats van altijd hun mening te geven.”

“Misschien is het beter om van hun succes te leren”

“Ik vind dat men in België meer aandacht moet besteden aan haar sterren en atleten in het algemeen”, vervolgt Zeeman. “Het is vreemd hoe ze omgaan met niet alleen Wout, maar ook met het nationale voetbalelftal of andere heel goede renners. Misschien is het beter om van hun succes te leren.”

“Zelfs Remco Evenepoel krijgt in België veel kritiek. Ik denk dat hij buiten zijn eigen land op meer respect kan rekenen. Ze moeten zich afvragen hoe ze met hun supersterren moeten omgaan in de sport. Ze hebben naar mijn mening niet de beste manier hiervoor.”