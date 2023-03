Richard Plugge trots na Gent-Wevelgem: “Beste teambuilding die je je kunt wensen”

De slogan van wielerploeg Jumbo-Visma, ‘samen winnen’, kwam zondag perfect tot uiting in Gent-Wevelgem. Kopman Wout van Aert ‘gunde’ zijn ploegmaat Christophe Laporte namelijk de zege in Gent-Wevelgem, na een ware demonstratie van de geel-zwarte formatie. Dat zag ook teambaas Richard Plugge.

Van Aert kon zondag zijn tweede zege in Gent-Wevelgem boeken, maar gunde de overwinning aan zijn ploeggenoot Laporte. Van Aert kreeg erg veel lof voor zijn genereuze gebaar, maar onder meer Tom Boonen en Eddy Merckx lieten ook een ander geluid horen. Plugge benadrukt in gesprek met de NOS echter dat de actie van Van Aert perfect past binnen de filosofie van de ploeg.

“Als ploegleiding hameren we erop dat wielrennen een teamsport is. Er komt er één als winnaar over de streep, maar zonder hulp van de andere ploeggenoten lukt dat niet. Dat Van Aert gisteren de zege gunde aan Laporte, die er zelf natuurlijk ook hard genoeg voor gewerkt had, dat was de beste teambuilding die je je kunt wensen. We zien graag dat het hele team bereid is om elkaar te ondersteunen.”

Filosofie

Jumbo-Visma is de laatste jaren uitgegroeid tot een van de beste ploegen ter wereld en is met 19 overwinningen voorlopig de meest succesvolle formatie van 2023. “Het aantal zeges is alleen niet zo belangrijk. We hebben als ploeg een aantal hoofddoelen en we vinden de manier waarop we koersen ook heel belangrijk”, schetst Plugge.

“We hebben met Van Aert, Primož Roglič en Jonas Vingegaard een paar wereldtoppers, maar we hebben ook flink geïnvesteerd in de tweede lijn daar net achter. Renners als bijvoorbeeld Christophe Laporte, die ook kunnen winnen.”

