Zeeman over knechtende Dumoulin: “Goed bedoeld, maar het was niet nodig” zondag 6 september 2020 om 09:01

Het was een opvallend beeld op de Col de Peyresourde: Tom Dumoulin besloot zich volledig op te offeren voor zijn ploeggenoot Primož Roglič. De Limburger wist de favorietengroep stevig uit te dunnen, maar moest dit wel bekopen met een tijdverlies van dik twee minuten. “Dat was niet nodig en was geen onderdeel van ons plan.”

Aan het woord is Merijn Zeeman, een van de sportieve leiders van Jumbo-Visma in deze Tour de France. Voor Zeeman is het geen verrassing dat Dumoulin een duikeling maakt in het klassement. De 29-jarige renner staat nu vijftiende in het klassement, op meer dan twee minuten van leider Adam Yates. “Tom heeft de lijn van de afgelopen week doorgezet”, zo vertelt Zeeman aan het AD.

Over mindere dag Dumoulin: “Dit komt niet als een verrassing”

“Intern had hij de laatste dagen al gezegd: ‘Ik voel dat ik niet bij de beste vier, vijf renners van deze Tour hoor. Dit is niet het gevoel dat ik moet hebben om de Tour te winnen.’ Dit komt voor ons niet als verrassing. Wij rekenden daardoor met Primož als kopman.” Dumoulin besloot zich gisteren dan ook op kop te zetten op de Peyresourde, de laatste berg richting de finish in Loudenvielle.

Een instinctieve actie, zo laat Zeeman na de etappe weten. “Dat was niet nodig en was geen onderdeel van ons plan. Daar hebben we achteraf met elkaar over gesproken. Dat het daarna zo super explosief werd en werd aangevallen, kwam omdat Tom zo gigantisch hard op kop had gereden. Hij had iedereen opgeblazen en alle kopmannen zaten daarna alleen. Het was goed bedoeld van Tom, maar dat wilden we eigenlijk niet.’”

“Dumoulin is eerlijk geweest, maar het had niet gemoeten”

Zeeman gaat verder: “Het gevoel dat Dumoulin had, was dat de ploeg afgelopen week ook voor hem had gereden en hij niks terug kon doen. Dus wilde hij iets doen voor Primož. Hij maakte zelf de beslissing en dat was met iets te veel enthousiasme. Wij hebben ook tegen Tom gezegd: ‘Je moet je vanuit de auto laten coachen of het nodig is.’ Hij is eerlijk geweest, maar het had niet gemoeten.”

Jumbo-Visma heeft na de eerste Pyreneeënrit nog één duidelijke kopman en dat is Primož Roglič. “Tom zal nu niet te pas en te onpas op kop gaan rijden. We houden vast aan ons plan, maar we hebben nu één kopman en dat is Primož.”