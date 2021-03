Zeeman over kansen Van Aert in Tirreno-Adriatico: “Eindwinst is niet realistisch”

Vele ogen zullen deze week in Tirreno-Adriatico gericht zijn op Wout van Aert. De Belg wordt door zijn ploeg Jumbo-Visma uitgespeeld als man voor het klassement. Sportief directeur Merijn Zeeman tempert vooraf de verwachtingen.

Van Aert wordt onder meer gevreesd door Tourwinnaar Tadej Pogacar. Volgens de Sloveen maakt de Belg serieus kans op eindwinst. “Van Aert kan goed klimmen en is ontzettend sterk. Net als Van der Poel denk ik dat hij het goed kan gaan doen in een koers als deze.”

“Ik denk dat hij er klaar voor is”, stelt Zeeman in gesprek met Sporza wanneer hem wordt gevraagd naar Tirreno-Adriatico. “Wout is natuurlijk geen Pogacar of Bernal. Die zullen altijd in het voordeel zijn, maar Wout voelt zich goed. Hij wil zijn grenzen opzoeken en kijken waar zijn limieten liggen. Daar word je altijd beter van..”

Zeeman wil echter niet te hard van stapel lopen. “Ik kleef er geen eindplaats op. Maar eindwinst is niet realistisch met dit deelnemersveld. Dat is ook niet erg. Je wordt niet van vandaag op morgen klassementsrenner. Dat willen we ontwikkelen. Hij probeert het nu een eerste keer op WorldTour-niveau en hij moet tijd krijgen om zich te ontwikkelen. Het resultaat is voor ons niet belangrijk, wel de ervaring.”

Van Aert opende zijn wegseizoen in Strade Bianche met een vierde plaats. “Wout was heel positief na die koers”, zegt Zeeman. “Hij heeft het gevoel dat hij al heel goed is en dat heeft de analyse van zijn data ook aangetoond. Van der Poel stak er bovenuit en ook Alaphilippe en Bernal waren beter, maar Wout heeft er veel vertrouwen opgedaan. In 2019 had hij met deze data misschien gewonnen, maar het niveau was ontzettend hoog.”