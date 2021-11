Zeeman over Dennis: “Kans is groot dat hij naar de Tour gaat”

De kans is groot dat Rohan Dennis volgend jaar deel zal uitmaken van de Tourselectie van Jumbo-Visma. Dat laat sportief directeur Merijn Zeeman weten in gesprek met Cyclingnews. “Het is duidelijk dat het onze ambitie is dat Rohan een sleutelfiguur wordt binnen de ploeg”, klinkt het.

De 31-jarige Dennis verlaat na twee jaar INEOS Grenadiers voor een Nederlands avontuur bij Jumbo-Visma. De tweevoudig wereldkampioen in het tijdrijden heeft inmiddels al kennisgemaakt met enkele mensen binnen Jumbo-Visma. “Vorige week was Rohan voor het eerst bij het team. Het was leuk om voor het eerst met hem te praten. We willen hem nu graag nog iets beter leren kennen en horen wat zijn voorkeuren zijn”, aldus Zeeman.

Als het aan de ploegleiding van Jumbo-Visma ligt, zal Dennis volgend jaar aan de start verschijnen van de Ronde van Frankrijk. Zeeman: “De kans is groot dat hij naar de Tour gaat, al hebben we wel een sterke ploeg met heel wat kandidaten. Het is duidelijk dat we de ambitie hebben dat Rohan een sleutelfiguur wordt binnen onze ploeg voor de belangrijkste wedstrijden. Zeker is dat deelname aan de Tour een onderwerp is dat te sprake komt.”

Uitgebalanceerd programma

Zeeman laat ook nog weten dat Dennis een ‘uitgebalanceerd programma’ zal krijgen voor 2022. “Hij zal enerzijds een belangrijke helper worden voor onze kopmannen, maar hij zal ook zijn eigen kansen krijgen. Daarnaast is er nog het WK wielrennen in Australië. Dat is een groot doel voor Rohan. We willen hem een zo goed mogelijk programma aanbieden.”

Jumbo-Visma zal in de komende weken enkele knopen doorhakken met oog op komend seizoen. “We zullen over twee weken met alle coaches praten en dan in december met de renners. Het is een luxe om zulke goede renners te hebben, maar tegelijk vergt het ook veel gesprekken en ploegdynamiek om te focussen op onze doelen”, schetste Zeeman eerder deze week nog in een uitgebreid interview met Cyclingnews.