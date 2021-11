Merijn Zeeman over Dumoulin: “Een zeer belangrijke renner voor de klassementen”

Voor Jumbo-Visma is Tom Dumoulin nog steeds een ‘zeer belangrijke renner’ voor het klassement in de Grote Ronden. Dat zegt Merijn Zeeman, sportief directeur bij het Nederlandse WorldTeam, in gesprek met Cyclingnews.

Jumbo-Visma stelt de komende weken de plannen en selecties voor de grote ronden vast. Daarbij komt natuurlijk ook de rol van Dumoulin aan de orde. “Het is een interessant proces”, zei Zeeman. “Natuurlijk, Tom had die blessure aan het einde van dit seizoen. Hij ging op vakantie maar nu is hij terug in training en zitten we in het planningsproces. Voor mij is Tom ook een kandidaat voor de grote ronden.”

Afgelopen seizoen nam Dumoulin tijdelijk afstand van de wielersport, maar hij keerde in juni terug en reed een maand later naar het zilver op de olympische tijdrit tijdens de Spelen in Tokio. “Hij heeft een enorme persoonlijke ontwikkeling doorgemaakt en heeft nu een heel duidelijk beeld van hoe hij wil werken en hoe hij alle dingen in zijn sportieve leven wil aanpakken”, ging de 43-jarige sportief directeur verder.

Dezelfde kwaliteiten

“Dat is een nieuwe stap voor hem, maar voor mij heeft Tom nog steeds dezelfde kwaliteiten die hij voor zijn pauze had”, vertelde Zeeman. “Het is echt een goede klassementsrenner in koersen van een week, maar ook in grote ronden. Hij heeft ook een zeer sterke tijdrit en een enorme motor in de bergen. Dat zullen we in december bespreken, en we zullen ook alle doelstellingen doornemen die hij in 2022 zal hebben.”

Dumoulin gaf deze maand in gesprek met Helden Magazine aan dat hij een deelname aan een grote ronde in 2022 zeker niet uitsluit. Het zou zijn eerste grote ronde sinds de Vuelta van 2020 worden. “Ik wil zelf nog korte uitslagen rijden en natuurlijk het liefst winnen. In welke koersen? Dat zien we in december (tijdens het eerste trainingskamp, red.) wel. Maar grote rondes sluit ik zeker niet uit. Dat blijf ik heel uitdagend vinden en ik weet dat ik daar heel goed in kan zijn.”

Dat Dumoulin in een dienende rol aan de start van de Tour de France verschijnt en kopman wordt in een andere grote ronde, is een mogelijk scenario. “We moeten het daar nog over hebben maar wil hij een rol naast Primož Roglič, bijvoorbeeld, of wil hij de volledige verantwoordelijkheid in een grote ronde? Wil hij een sprinter naast zich hebben? Het zijn al deze dingen die we nog moeten bespreken”, zei Zeeman. “We zien hem als een zeer belangrijke renner voor de klassementen.”

Tour de France

Voor Jumbo-Visma is de Tour de France alvast de belangrijkste afspraak van het jaar, bevestigde Zeeman nog maar eens. “Dat betekent dat we een zo sterk mogelijke ploeg willen samenstellen. Ik zeg niet dat Primož en Jonas (Vingegaard, red.) de ploeg gaan leiden in de Tour maar iedereen die het wielrennen volgt, weet dat zo’n keuze niet zo’n grote verrassing zou zijn. Maar we hebben nog geen definitieve keuze gemaakt.”

Dat gaat in de komende weken gebeuren, vertelde de sportief directeur van Jumbo-Visma verder. “We zullen over twee weken met alle coaches praten en dan in december met de renners. We hebben tot nu toe meerdere gesprekken gehad met Primož en Jonas, en ze zijn allebei ambitieus voor de Tour, dus het zou logisch zijn. We zullen echter in de komende weken pas de definitieve beslissing nemen.”

Giro en Vuelta

Het kopmanschap bij Jumbo-Visma voor de Giro d’Italia is vooralsnog minder duidelijk. Volgens Zeeman hebben verschillende mogelijke kopmannen hun hand opgestoken en gevraagd om een kans om de ploeg te leiden. “Het is een luxe om zulke goede renners te hebben, maar tegelijk vergt het ook veel gesprekken en ploegdynamiek om te focussen op onze doelen. We zijn er nog niet uit met de Giro.”

“We hebben een groep renners met Roglič, Vingegaard, Dumoulin, Rohan Dennis, Tobias Foss, Steven Kruijswijk en er zijn niet veel tijdritkilometers in de Giro, dus het kan ook interessant zijn voor Sepp Kuss. Maar wat ik hoop dat iedereen enthousiast is voor die wedstrijd. Veel renners hebben me gevraagd of ze daarheen mogen gaan en dat is een goed teken. Het is hetzelfde met de Vuelta, die in Nederland begint en een ploegentijdrit heeft.”