Zeeman lovend over Gloag: “We zien in Tom een toekomstig klassementsrenner”

Tobias Foss leek aanvankelijk het speerpunt te zullen zijn voor Jumbo-Visma in de Ronde van Romandië, maar de Noor gaf na vier etappes op vanwege lichte gezondheidsproblemen. De 21-jarige Tom Gloag nam de rol van Foss echter met verve over. “Tom heeft een heel goede week gedraaid”, zei sportief directeur Merijn Zeeman na de Zwitserse rittenkoers.

“Hij wordt elfde in het eindklassement en heeft zaterdag laten zien dat hij een talentvolle klimmer is”, vervolgt Zeeman over Gloag, die in de koninginnenrit van zaterdag als tiende eindigde. De jonge Brit finishte op Thyon 2000 in een groepje met Egan Bernal, Eddie Dunbar en Rafal Majka. “We zien in Tom een toekomstig klassementsrenner voor onze ploeg. Ik denk dat hij de afgelopen week zijn potentie absoluut heeft laten zien.”

Op de slotdag toonde Gloag zich ook nog: vanuit het vertrek sprong hij mee met de vroege vlucht. Omdat hij nog relatief kort stond in het klassement, was hij eventjes virtueel leider. Uiteindelijk zouden de ontsnappers het evenwel niet halen. “Het was niet helemaal de bedoeling om in de kopgroep te komen, maar ik heb er wel van genoten”, vertelde Gloag na afloop van de etappe. “We kregen helaas niet al te veel ruimte. Na de laatste klim zag het er nog goed uit, maar toen het peloton in stukken brak en er een harde wedstrijd van werd gemaakt, waren onze kansen verkeken.”

Voor Gloag was zijn tiende plaats in de koninginnenrit het hoogtepunt van de Ronde van Romandië. “Dat was een hele mooie prestatie. Ik heb deze week heel veel geleerd van mijn oudere teamgenoten en neem deze ervaringen mee naar de volgende races.”

