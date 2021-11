Zeeland wil weer een Touretappe binnenhalen in 2024 of 2025

Zeeland gaat opnieuw proberen een etappe van de Tour de France binnen te halen. De provincie wil aanhaken op de kandidaatstelling van de gemeenten Rotterdam en Den Haag die in mei een bidbook voor de Grand Départ van 2024 of 2025 overhandigden aan koersorganisator ASO. De laatste keer dat de Tour over de Zeeuwse eilanden trok, was in 2015.

Rotterdam en Den Haag stelden zich in mei officieel kandidaat voor de Grand Départ van de Tour in 2024 of 2025. Beide steden overhandigden in het Rotterdamse Stadhuis hun bidbook aan een delegatie van organisator ASO, onder wie koersdirecteur Christian Prudhomme. In het verlengde daarvan vroeg de stichting La Grande Arrivée, in 2015 ook betrokken bij de doortocht van de Tour door Zeeland, aan het Zeeuwse provinciebestuur om zich in te zetten voor een nieuwe terugkeer van de Tour naar Zeeland.

Het provinciebestuur toetste het verzoek voor een eventuele komst van de Tour en een financiële bijdrage aan zijn beleid en laat weten dat het binnenhalen van een (deel van een) Touretappe past de beleidslijnen. “We hebben dan ook onze steun uitgesproken voor dit initiatief en zullen met de stichting optrekken richting de eigenaar van de Tour de France”, schrijft het bestuur in een brief aan de Provinciale Staten. “Zodra duidelijk wordt of Zeeland daadwerkelijk in beeld is zullen wij bij uw Staten terugkomen.”

Het Zeeuwse provinciebestuur verwacht niet eerder dan in 2023 duidelijkheid daarover.