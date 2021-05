Tourorganisator ASO neemt bidbook Rotterdam en Den Haag in ontvangst: “Voor ons is dit een perfecte kandidatuur”

Interview

Rotterdam en Den Haag hebben zich officieel kandidaat gesteld voor het Grand Départ van de Tour de France in 2024 of 2025. Beide steden overhandigden donderdag in het Rotterdamse Stadhuis het bidbook aan een delegatie van organisator ASO.

In de Burgerzaal aan de voorkant van het Stadhuis overhandigden de burgemeesters van de twee steden, Ahmed Aboutaleb van Rotterdam en Jan van Zanen van Den Haag, de plannen aan ASO-preses Christian Prudhomme. Die nam het ruim tachtig pagina’s dikke dossier graag in ontvangst. De Rotterdamse sportwethouder Sven de Langen is tevreden met het bidbook dat aan de Franse organisatie werd voorgelegd. “Ik ben echt superenthousiast. We weten allemaal dat de Tour de France magie is”, vertelt hij aan WielerFlits.

My dream, my goal, my Tour, luidt het motto van het bidbook. Rotterdam wil een nieuwe Grand Départ aanwenden om hun inwoners te inspireren en perspectief te bieden in deze moeilijke tijd en een impuls geven aan de economie en het toerisme. Kortom, het moet een Tour worden voor iedereen. “De Tour de France is een fantastische metafoor voor het leven. Je hebt pieken, je hebt dalen. Soms ga je op je gezicht. Dat kan je heel makkelijk transformeren naar een persoonlijk doel, waarbij iedereen ook snapt dat de Tour een prachtig voorbeeld is.”

Aandacht voor vrouwenwielrennen en de jeugd

In vier etappes wordt naar de gewenste Grand Départ toegewerkt. Eerst gaat in september al het scholenproject Rotterdam Cycling on Tour van start, waarbij brugklassers kunnen ervaren hoe leuk fietsen is. In 2022 wordt het cyclosportieve event L’Étape du Tour in de Maasstad gehouden. Ook wil de stad een internationale koers voor vrouwen in het leven roepen, die de Rotterdam Tour moet gaan heten. Dat plan sluit weer aan bij de ambitie om ook de nieuwe Tour Féminin binnen te halen.

In 2024 of 2025 moet dan de Tour in Rotterdam beginnen. In het bidbook worden drie koersdagen voorgesteld: zoals eerder gemeld een proloog door Rotterdam en een rit door de Metropool-regio Rotterdam Den Haag met een finish in Den Haag, en een etappe van Rotterdam naar Valkenburg. De Langen: “We zijn op verschillende momenten Limburg tegengekomen in onze gesprekken met de ASO. Limburg is een fantastische wielerprovincie met ook een profiel in hoogte, waardoor je drie verschillende etappes kan neerzetten met ook drie verschillende geletruidragers.”

“Dus het is denk ik een heel logische stap om het zo aan elkaar te verbinden: eerst een proloog, dan een vlakke sprintetappe en dan een heuveletappe. Het zou gek zijn als Mathieu van der Poel op de derde dag de gele trui niet draagt”, zegt hij met een knipoog.

Perfecte kandidatuur

Koersdirecteur van de Tour de France, Christian Prudhomme, is onder de indruk van de plannen. Aan WielerFlits vertelt hij: “Dat de Franse steden de kandidatuur van buitenlandse steden, en dan vooral de Nederlandse steden, als voorbeeld nemen, doet me plezier. Voor ons is dit een perfecte kandidatuur. Jullie willen de grootste wielerkoers ter wereld organiseren, jullie willen dit solidair organiseren, jullie willen de stad niet alleen in beeld brengen, maar de mensen ook raken in hun dagelijks leven. Jullie willen zorgen dat jong en oud vaker gaan fietsen.”

“Het is niet alleen maar het Grand Départ van de Tour, maar dat maakt deel uit van een groter plan voor de ontwikkeling van de stad en de regio. En dat is voor ons een grote meerwaarde. Dus is het een heel mooie kandidatuur, die ook wordt gesteund door mensen die wij vertrouwen, zoals burgemeester Aboutaleb van Rotterdam en Jan van Zanen, de oud-burgemeester van Utrecht en nu de burgemeester van Den Haag. Ik weet niet wat de toekomst gaat brengen, maar het is een heel mooi dossier. Gedragen door mensen die wij op prijs stellen en die wij respecteren.”

Prudhomme komt altijd met plezier naar Rotterdam, vertelt hij. “De laatste keren dat ik hier was, dat was in 2008, 2009 en 2010 en ook in de jaren nadien met de World Ports Classic, zag ik dat aan nieuwe gebouwen werd gewerkt. Nu ben ik al vijf jaar niet meer in de stad geweest, dus ik heb de stad echt naar de hemel toe zien groeien. Ik zag ook veranderingen die te maken hebben met de fiets en die indrukwekkend zijn. Hier voor het Stadhuis, op zo’n belangrijke laan (de Coolsingel, red.) ligt nu een groot fietspad. Vroeger was dat een rijbaan, nu is dat voor fietsers.”

“Waarschijnlijk is het voor jullie als Nederlanders al indrukwekkend, maar dat is het nog meer voor ons als Fransen. Want tien jaar geleden vroeg ik mij al af wat de stad nog meer zou kunnen doen voor fietsers. Nochtans is er sindsdien nog van alles veranderd. Een van de cijfers die me echt opvielen, en die voor mij echt nieuw waren, was de stijging van 45% van het gebruik van de fiets tussen 2010, tijdens de start van de Tour in Rotterdam, en vandaag de dag”, aldus de inmiddels 60-jarige Parijzenaar.

Rotterdam is niet de enige stad met interesse in de Grand Départs van 2024 en 2025; Tourbaas Prudhomme liet weten dat ook het Verenigd Koninkrijk, Italië, waar de Tour nog nooit startte, en Franse steden de drieweekse ronde willen binnenhalen.

Veel vertrouwen

Volgens De Langen is het bidbook van Rotterdam en Den Haag door de Franse delegatie echter met ‘zeer veel enthousiasme’ in ontvangst genomen. “Ik heb er echt heel veel vertrouwen in dat de Grand Départ wordt binnengehaald. Wat Rotterdam méér te bieden heeft dan andere eventuele kandidaten? Wij hebben een weg naar de Grand Départ toe, die dus na de zomer al start, waarmee we zó veel mensen gaan inspireren, dat geen enkele stad of regio in heel Europa ons dat na gaat doen.”

De Grand Départ van de Tour is dit jaar in Brest, volgend jaar in het Deense Kopenhagen en in 2023 in het Spaanse Bilbao.

Proloog door Rotterdam Beoogd parcours individuele tijdrit (ca. 9,5 km)

Blaak (start) – Schiedamsedijk – Erasmusbrug – Wilhelminaplein – Stieltjesstraat – Koninginnebrug – Willemsbrug – André van der Louwbrug – Blaak – Mariniersweg – Goudsesingel – Pompenburg – Hofplein – Weena – Kruisplein – Westersingel – Eendrachtsplein – Westblaak – Coolsingel – Hofplein – Goudsesingel – Mariniersweg – Blaak (finish)

Eerste etappe van Rotterdam naar Den Haag Beoogd parcours eerste etappe (ca. 175 km)

Rotterdam (start) – Albrandswaard – Nissewaard (Spijkenisse) – Voorne aan Zee (Brielle) – Barendrecht – Ridderkerk – Rotterdam – Krimpen aan den IJssel – Capelle aan den IJssel – Lansingerland – Pijnacker-Nootdorp – Zoetermeer – Leidschendam-Voorburg – Wassenaar – Den Haag – Rijswijk – Delft – Midden-Delfland – Schiedam – Vlaardingen – Maassluis – Westland (Hoek van Holland) – Den Haag (finish)

Tweede etappe van Rotterdam naar Valkenburg Beoogd parcours tweede etappe (ca. 222 km)

Rotterdam (start) – Zuid-Holland – Gelderland – Noord-Brabant – Limburg – Limburgs Heuvelland – Valkenburg (finish)