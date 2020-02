Zdenek Stybar tempert verwachtingen: “Andere voorbereiding om later te pieken”

Niet dat we Zdeněk Štybar helemaal willen afschrijven voor het Belgische openingsweekend. Maar als we de titelverdediger van de Omloop moeten geloven, zetten we toch best niet té veel euro’s op hem in. “Ik haat dit weer”, en “Ik probeer dit jaar iets later te pieken”, zijn alvast weinig hoopgevende quotes.

Vooreerst, Zdeněk Štybar heeft een voor hem atypische voorbereiding achter de rug. Styby startte zijn seizoen dit jaar in de Vuelta a San Juan. Hij won er zelfs een etappe. Maar San Juan rijden was een bewuste keuze om… “Later te pieken”, vertelt de uittredende winnaar van de Omloop.

“Vijf keer op rij reed ik de Ronde van de Algarve. Telkens had ik het gevoel dat ik in de Omloop een van mijn betere dagen had. Nu wilde ik het anders aanpakken. Ik ben gestart in San Juan en daarna naar Mallorca gevlogen voor een heel intensieve trainingsblok. Het is niet dat ik verwacht dat ik tijdens het openingsweekend slecht ga zijn, maar ik wil vooral dat mijn echte topvorm iets later komt. En toegegeven, het was mentaal ook niet slecht om eens te veranderen.”

Kleine schok

Zijn terugkeer vanuit Mallorca (woensdag) zorgde trouwens voor een kleine schok bij Štybar. Na bijna drie weken zon, zag hij donderdagmorgen bij het opstaan sneeuwvlokken voor het raam dwarrelen. “Ik haat slecht weer”, zucht hij. “Er wordt veel wind voorspeld. Het zal een nerveuze koers zijn. En ja, ik ben dan wel Tsjech, maar als het slecht weer was, vluchtte ik naar Mallorca. Dat doe ik al twintig jaar.”

“In deze weersomstandigheden haal ik echt mijn optimale niveau niet. Zoals vorig jaar op het WK in Yorkshire. Ik was er in de best mogelijke conditie. Beter dan ooit, zelfs. Maar ik kon er niets mee. Ik was verkrampt tot achter mijn oren. Mijn vrees is dat het dit weekend net zo zal gaan. De conditie is goed, hoor. Maar het weer kan er helemaal anders over beslissen. Sommigen kunnen daar gewoon beter mee om dan anderen.”

Mads Pedersen

“Aan wie ik denk? Mannen met een iets groter vetpercentage. De jongens die goed waren op het WK ook. Waarom niet Mads Pedersen? Waarmee ik voor alle duidelijkheid niet wil zeggen dat hij een groter vetpercentage heeft, hé (lacht, red). Maar dat is nu iemand die daar gewoon goed mee om kan. Bij mij is het van 1 januari – de cross in Baal – geleden dat ik nog eens in de regen gefietst heb.”

Over de sterkte van Deceuninck-Quick-Step als team is Štybar een stuk geruster. “Dat ik in de Omloop de grootste naam ben na het vertrek van Philippe Gilbert? Goh… Met Yves Lampaert, Bob Jungels, Florian Sénéchal en Kasper Asgreen in de ploeg zou ik dat nog niet zo durven zeggen. Ik ben wel titelverdediger. Maar ik zet me zeker niet helemaal bovenaan het lijstje. Ik voel in elk geval die druk niet. Al kan ik op dit moment moeilijk oordelen over de vorm van mijn ploegmaats. Ik heb in 2020 nog met niemand van de selectie voor dit weekend samen gekoerst. Ik heb sowieso niet het gevoel dat we verzwakt zijn. Al mogen we daar pas over oordelen na Parijs-Roubaix. Omloop Het Nieuwsblad is pas een eerste indicatie.”