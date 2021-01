Zdenek Stybar na WK veldrijden: “Afgezien, maar genoten”

Zdenek Stybar wist vooraf al dat vooral de start belangrijk zou zijn, als hij een topprestatie wilde neerzetten op het WK veldrijden. Toch werd de Tsjech opgehouden bij de start, wat resulteerde in een achttiende plek.

“Eigenlijk maakte ik nog een goede start”, aldus Stybar bij Sporza. “Ik dacht: ik ben goed weg, rond de vijftiende plaats. Dat wil zeggen dat je toch al dertig man bent gepasseerd in de eerste 300 meter. Maar op de brug ging het alsnog fout. Voor mij stonden ze stil, waardoor ik voet aan grond moest zetten en net niet boven geraak. Daar verlies ik direct weer meer dan tien plaatsen.

De rest van de dag ben ik dan vooral met Tim Merlier op pad geweest, maar in de laatste tien minuten maakte ik nog veel fouten, en daar verlies ik dan ook nog een aantal plekjes mee denk ik.”

Desondanks kan hij terugkijken op een mooie dag. “Het WK is altijd speciaal voor mij, ik heb hier heel mooie herinneringen. De afgelopen week kwam alles een beetje terug. Natuurlijk rijd ik hier vandaag niet hetzelfde resultaat als in mijn topjaren en het is jammer dat ik die goede statistieken kwijt ben, maar dit was wel een supergoede training. Wat ik hier vandaag gedaan heb, dat kan je niet nabootsen op training. Ik heb veel afgezien, maar ook genoten.”