vrijdag 8 december 2023 om 15:46

Zdenek Stybar maakt seizoensdebuut in cross van Essen

Zdenek Stybar zal zaterdag in actie komen in ‘zijn’ Essen. De 37-jarige Tsjech zal in de Exact Cross zijn eerste veldrit van het seizoen afwerken.

Stybar staat nog niet op de voorlopige deelnemerslijst, maar wordt in een persbericht van de organisatie wel aangekondigd. Ook op zijn officiële Facebook-pagina bevestigt Stybar zijn deelname.

Voor de Tsjech is Essen altijd zijn tweede thuis geweest. Stybar is namelijk inwoner van de gemeente in de Belgische Noorderkempen, een hele tijd geleden werd er zelfs een crossplein naar hem vernoemd.

Voorbereiding op thuis-WK

Voor Stybar zal het zijn laatste opwachting in zijn thuiscross zijn, want begin februari zal hij zijn fiets aan de haak hangen op het WK in Tabor, waar hij in 2010 zijn eerste van drie wereldtitels pakte. In aanloop naar dat WK wil Stybar alvast wat crossritme opdoen.

De laatste jaren was crossen eerder een bijzaak voor de ex-winnaar van de Strade Bianche, E3 Classic en de Omloop Het Nieuwsblad. Vorig seizoen kwam hij in oktober vijf keer in actie, met als apotheose een zege in het Slovaakse Dohnany.