Zdenek Stybar keert na zeven jaar terug op WK veldrijden

Zdeněk Štybar gaat zondag verrassend van start op het WK veldrijden in Oostende. Eigenlijk was hij niet van plan om deze winter het veld in te duiken, maar als gevolg van de coronamaatregelen en de vliegbeperkingen besloot de drievoudige wereldkampioen toch mee te doen.

“Normaal gesproken zouden we nu op trainingskamp zijn in de Algarve”, vertelde Štybar aan de NOS. “Maar vanwege de coronamaatregelen en vooral de vliegbeperkingen zijn we nu met de ploeg wat langer in het Spaanse Altea gebleven en ben ik in deze periode in België. Toen begon het te kriebelen en heb ik aan Patrick Lefevere gevraagd of ik mocht meedoen. Zijn antwoord? Altijd!”

De Tsjechische renner van Deceuninck-Quick-Step, die afgelopen maand 35 jaar werd, is van plan deze week het parcours uitgebreid te gaan verkennen. “Ik was bang dat het te veel lopen zou zijn. Maar ze hebben de zandstrook wat aangepast, waardoor je toch op de fiets kunt blijven. De start zal heel belangrijk zijn. Ik moet achteraan starten en dan hoop ik elke ronde wat te kunnen opschuiven.”

Drie wereldkampioenen

Met Mathieu van der Poel, Wout van Aert en nu Štybar staan zondag plots drie wereldkampioenen aan het vertrek in Oostende. De Tsjech legde in het verleden in zowel Tábor (2010), Sankt Wendel (2011) als Hoogerheide (2014) – zijn laatste WK – beslag op de regenboogtrui. Hij is realistisch over zijn kansen voor komend weekeinde. “Ik geef Mathieu 50 procent kans, Wout 49 procent en mezelf 1 procent”, zei hij tot slot.

Štybar bij zijn eerste wereldtitel in 2010 - foto: Cor Vos Zijn tweede wereldtitel in 2011 - foto: Cor Vos Zijn derde wereldtitel in 2014 - foto: Cor Vos

Selectie Tsjechië voor het WK veldrijden

Michael Boroš (mannen)

Zdeněk Štybar (mannen)

Pavla Havlíková (vrouwen)

Tereza Vaníčková (vrouwen)

Robert Hula (U23)

Jakub Říman (U23)

Šimon Vaníček (U23)