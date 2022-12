Zdenek Stybar crost ‘gratis’ in Loenhout: “Blijkbaar was er geen budget meer”

Zdenek Stybar kwam als zeventiende over de streep in de Exact Cross Loenhout. Voor de start van de veldrit sprak de Tsjech echter niet over de cross zelf, maar over het startgeld. “Ik sta hier gratis aan de start.”

Deze week verscheen er in Het Laatste Nieuws een artikel over het startgeld van Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock. Drievoudig wereldkampioen veldrijden Stybar legde voor de cross in Loenhout dat hij niks kreeg om te starten in de Azencross. “Ik sta hier gratis aan de start. Blijkbaar was er geen budget meer. Maar ik doe dit uit liefde voor de sport en omdat het een goede voorbereiding is op het wegseizoen”, zei hij aan Het Nieuwsblad.

Ex-veldrijder Erwin Vervecken, die vaak de startcontracten regelt, nuanceert: “Je moet het ook vanuit het standpunt van de organisatoren bekijken. Zij hebben de voorbije twee winters, wegens corona, de verliezen opgestapeld. Zij proberen nu hun financiën opnieuw op orde te brengen.” Sven Nys heeft minder begrip voor de situatie. “Omdat het niet goed is voor de sport. Ja, Wout en Mathieu hebben recht op de beste contracten en ze brengen meer dan waar voor hun geld. Maar het moet toch de bedoeling zijn dat er voor de echte crossers een deel van de koek overblijft?”

In het gesprek met de Vlaamse krant legt uit wat een van de gevolgen kan zijn van deze situatie. “We moeten vermijden dat er straks enkel van december tot aan het WK wordt gecrost. Na het WK zijn er ook nog wedstrijden. Daar heb je ook crossers voor nodig, net als voor de eerste wedstrijden van het seizoen.”