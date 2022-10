Zdenek Stybar (17e) na cross in ‘zijn’ Tábor: “De supporters waren zalig”

Twaalf jaar geleden reed Zdeněk Štybar in Tábor naar zijn eerste wereldtitel in het veld, vandaag werd hij op zijn 36ste voor eigen publiek zeventiende in de wereldbekermanche. Na afloop was Štybar lovend over alle Tsjechische veldritfans langs het parcours. “Ze waren zalig”, citeert Sporza.

Voor de drievoudige wereldkampioen veldrijden was de Wereldbeker in Tábor zijn vierde cross van het seizoen. Eerder was hij al de beste in een bescheiden C2-veldrit in Slowakije en afgelopen donderdag eindigde hij nog als zestiende in de Kermiscross van Ardooie. In Tábor moest hij genoegen nemen met een zeventiende stek, maar voor Štybar was het sowieso een geslaagde cross.

“Voor een beter resultaat mis ik nog techniek”

De Tsjech kon namelijk op bijzonder veel applaus rekenen tijdens de wedstrijd. “De Tsjechische supporters waren zalig”, reageerde Stybar na afloop met een brede glimlach. “Alsof ik het WK aan het winnen was. Voor een beter resultaat mis ik nog techniek. Gelukkig gaat het elke cross beter en beter. In de kerstperiode wil ik opnieuw enkele crossen rijden. Allemaal als voorbereiding op het nieuwe wegseizoen.”

Štybar, die volgend jaar zal uitkomen voor de Australische formatie BikeExchange-Jayco, hoopt er in 2024 bij te zijn als in Tábor het WK veldrijden zal worden verreden. “Zdeněk wil deze winter gedeeltelijk terugkeren naar het veldrijden, met in het achterhoofd om in 2024 deel te nemen aan het WK”, liet de Tsjechische bondscoach Petr Kloucek vorige maand nog weten.