Yvon Madiot blikt terug op wielerjaar Groupama-FDJ: “Een krappe voldoende”

Groupama-FDJ wist dit jaar 22 wedstrijden winnend af te sluiten, maar toch is ploegleider Yvon Madiot niet erg tevreden over het voorbije wielerjaar. “Ik geef ons een 6 uit 10, een krappe voldoende. Waarom? We hebben niet gewonnen in de grote rondes en de Tour was erg matig”, aldus een eerlijke Madiot.

Groupama-FDJ, de ploeg van onder meer Arnaud Démare, Thibaut Pinot en Stefan Küng, won in 2021 voornamelijk de wat kleinere wedstrijden en dat steekt Madiot. “Ik had ook 5 uit 10 kunnen zeggen, maar ik geef ons een zes omdat we dit jaar wel behoorlijk veel wedstrijden wisten te winnen. En toch, we bleven met lege handen achter tijdens de grote rondes. We hebben wel goede dingen laten zien, maar we waren op zoek naar een ritzege en dat is niet gelukt.”

“De kers op de taart is er niet: een gedenkwaardige zege. Of het nu in de Tour is of tijdens de klassiekerperiode… We missen die ene grote overwinning. Een ritzege in de Tour en de wereld had er wellicht totaal anders uitgezien. Het is voor mij dan ook duidelijk dat we geen heel succesvol seizoen achter de rug hebben. Bepaalde zaken verliepen duidelijk niet goed”, aldus Madiot.

Kwetsbaar

Groupama-FDJ had ‘de pech’ dat sprintkopman Arnaud Démare een wat minder seizoen beleefde, ondanks negen overwinningen, waaronder een prestigieuze zege in de najaarsklassieker Parijs-Tours. Verder kende klassementskopman Thibaut Pinot door fysieke ongemakken andermaal een seizoen om snel te vergeten. Daartegenover staan de goede prestaties van onder meer Küng en klimmer David Gaudu.

Madiot heeft geen zin om excuses in te roepen. “Door de afwezigheid van Thibaut konden we niet altijd onze sterkste ploeg opstellen, maar dan is het wel aan andere renners om uit de schaduw te treden en te presteren. We kwamen tot de conclusie dat we niet veel renners hebben die in staat zijn om te winnen op het hoogste niveau. Als onze kopmannen met problemen kampen, is het voor ons moeilijk om te presteren.”

Lewis Askey, Quentin Pacher, Michael Storer en Bram Welten zijn in 2022 nieuw bij de hoofdmacht van Groupama-FDJ.