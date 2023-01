Yves Lampaert: “Wake-upcalls van Lefevere zijn soms nodig”

Yves Lampaert vindt het broodnodig dat Patrick Lefevere de klassiekerploeg van Soudal-Quick Step op scherp heeft gezet voor 2023. “Soms heeft een renner een bolwassing nodig, zodat hij niet in slaap valt. Patrick heeft alle recht om dat te doen: hij is de baas en beslist over onze contracten”, aldus de Belg in gesprek met Sporza.

“Hij bedoelt het allemaal goed. Patrick wil het maximale uit de carrière van zijn renners halen. Zijn wake-upcalls zijn dan soms ook nodig. Ook bij mij is het al een paar keer gebeurd dat hij rechtuit heeft gezegd wat hij denkt. Gelukkig is dat nu al een tijdje geleden.”

Lampaert kan namelijk terugkijken op een uitstekend 2022. De Vlaming droeg de gele trui in de Tour de France en reed een goede Parijs-Roubaix, waarin hij net geen podium reed door een botsing met een onoplettende toeschouwer.

“Ik was heel ontgoocheld over de klassiekers”, geeft Lampaert toe. “Het zag er echt naar uit dat ik iets kon rechtzetten in Parijs-Roubaix, maar dat is me door die botsing niet gelukt. Ik ben er echt op gebrand om een goed voorjaar te rijden. Als ik al een kasseiklassieker win, zou dat fenomenaal zijn.”

Start in Argentinië

De coureur begint over krap twee weken al aan zijn seizoen. Lampaert start aan de zijde van Remco Evenepoel in de Vuelta a San Juan, waar hij bijna drie weken zal vertoeven om zich voor te bereiden op de klassiekers.