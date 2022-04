Yves Lampaert vol ongeloof na botsing met toeschouwer: “Wat een kalf”

Yves Lampaert was op weg naar een korte ereplaats in Parijs-Roubaix, tot hij op de kasseien van Willems-Hem hard ten val kwam. Een toeschouwer bleef staan aan de kant van de weg en Lampaert kon hem niet meer ontwijken. “Ik kan er niet veel meer van maken dan dat hij een kalf is”, zegt hij op z’n West-Vlaams.

Lampaert zat mee in de beslissende elitegroep en was de aanstichter van de ontsnapping met Matej Mohoric, Dylan van Baarle en Tom Devriendt. Uit dat groepje reed Van Baarle weg, waarna Lampaert en Mohoric leken te strijden voor de andere ereplaatsen. Tot… “Ik wil die bocht aansnijden, maar in plaats van dat hij (de toeschouwer in kwestie, red.) achteruit stapt, stapt hij naar voren. Daardoor verlies ik de controle over mijn stuur. Ik kan er niet veel meer van maken dan dat hij een kalf is”, is Lampaert boos.

“Blijf thuis als je niks van koers kent”, gaat hij verder. “Misschien zat podiumplaats erin, maar meer zeker niet. Mohoric was wel sterker dan ik, maar derde was nog wel net haalbaar geweest. Alleen als je dan zo’n patat maakt… Dan is er niet meer over te zeggen. Iedereen heeft zijn verhaal, iedereen had wel pech of is wat tegen gekomen. Maar het is jammer dat dit gebeurt. Dat mag niet gebeuren. Maak als toeschouwer op zijn minst plaats voor de renners.”

🚴🇫🇷 | Yves Lampaert komt hard ten val na contact met een supporter! 🤬🤬🤬🤬🤬 #ParisRoubaix 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/Z0zYnRJmZ6 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) April 17, 2022

Ontgoocheling

De winst ging uiteindelijk naar Van Baarle, die op Champhin-en-Pévèle was weggereden. “Hij is de verdiende winnaar. Ik had op een gegeven moment wel door dat ik niet de beste was. Ik moest mijn inspanningen goed verdelen. Derdes was nog goed geweest, maar nu is het ontgoocheling”, vertelt Lampaert, die uiteindelijk tiende werd op bijna drie minuten van de winnaar. “Gelukkig heb ik geen breuken, maar het is wel jammer.”

Lampaert was met zijn tiende plaats de beste renner van Quick-Step-Alpha Vinyl in Roubaix. Met Florian Sénéchal had het team ook nog iemand op de dertiende plaats.

Maybe I should not have called the spectator a "kalf", but still he was on the route. Let it be a lesson for everyone that you need to step back if you see the riders coming. I still love all the supporters, you were amazing today! 💙 — Yves Lampaert (@yveslampaert) April 17, 2022