Yves Lampaert tot eind 2022 bij Deceuninck-Quick-Step vrijdag 26 juni 2020 om 19:28

Yves Lampaert heeft zijn aflopende contract bij Deceuninck-Quick-Step met twee seizoenen verlengd. De klassiekerkopman blijft daardoor tot eind 2022 in dienst van de Belgische topformatie. “Dit geeft extra motivatie voor de rest van het seizoen”, zegt hij.

“Het is leuk dat Patrick Lefevere en het team vertrouwen in me hebben”, aldus Lampaert over de ploegbaas van Deceuninck-Quick-Step. “Nu kan ik met een helder hoofd de volgende koersen rijden. Ik heb een speciale band met dit team en ben een trotse Wolf. Het wordt mijn zevende jaar volgend seizoen bij dit team en ik hoop dat er nog veel volgen.”

De afgelopen weken was de toekomst van Lampaert veelbesproken. Eind mei liet hij weten dat meerdere teams zich bij zijn management gemeld hadden en dat hij nog niet had gesproken met Lefevere. Die liet daarna weten graag door te willen met de Belgisch kampioen van 2018, waarna het snel tot een akkoord kwam.