Yves Lampaert stapt af in Denemarken na geboorte zoontje

Yves Lampaert is vandaag niet van start gegaan in de tweede rit van de Ronde van Denemarken. Het afstappen had een heugelijke reden: de renner van Deceuninck-Quick Step is dinsdagavond namelijk vader geworden van een zoon.

Lampaert was nochtans met ambitie gestart in Denemarken. De 30-jarige West-Vlaming gold vooraf als een van de voornaamste kanshebbers op de eindoverwinning. Daarnaast had hij zijn zinnen gezet op de slottijdrit van aanstaande zaterdag.

Doordat de geboorte tien dagen vroeger kwam dan gepland, keerde hij halsoverkop naar huis. Eerder vandaag plaatste hij op Instagram de eerste foto van zijn eerste kind Aloïs.

