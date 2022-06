Yves Lampaert snelt naar zege in tijdrit Baloise Belgium Tour, Daan Hoole derde

Yves Lampaert heeft de individuele tijdrit in de Baloise Belgium Tour 2022 gewonnen. De 31-jarige Belg van Quick-Step Alpha Vinyl was tussen Scherpenheuvel-Zichem en Avenrode over 11,8 kilometer sneller dan Mads Pedersen en Daan Hoole. Door zijn zege rukt Lampaert op naar de tweede plek in het klassement. De leiderstrui blijft om de schouders van Mads Pedersen.

Naar goede traditie op dag drie een korte tijdrit in de Ronde van België, ditmaal met een religieus tintje. Starten deden de renners vlakbij het Mariapark in Scherpenheuvel. De eerste kilometers ging het nog over relatief grote banen, maar vanaf halverwege het traject was meer techniciteit vereist. En al zeker in de laatste twee kilometer, waar nog zes bochten en drie verkeersheuvels te vinden waren.

Daan Hoole zet richttijd neer, slechts twee gaan daar onder

Nadat de hotseat – nota bene in zeer warme omstandigheden – achtereenvolgens kort bezet werd door Iers kampioen Ryan Mullen, Florian Vermeersch en Lasse Norman Hansen. Ook de Deen kon niet lang van zijn leidende positie genieten, want het was de Nederlandse neoprof en tijdrittalent Daan Hoole die nog sneller bleek. Velen na hem beten vervolgens hun tanden stuk op de tijd van de Trek-Segafredo-renner.

Dat duurde tot Belgisch kampioen Yves Lampaert op het parcours verscheen. De renner van Quick-Step Alpha Vinyl was onderweg al iets sneller dan de jonge Nederlander, waarna hij zijn bonus aan de streep nog eens meer dan verdubbelde. Na de Belg volgden nog zes renners, die stuk voor stuk niet aan de tijd van Lampaert kwamen. Ook Mads Pedersen kwam niet aan de tijd, maar hij behield wel de leiderstrui.

Pech voor Campenaerts en Herregodts

Er waren nog twee Belgen die gehoopt hadden een rol te spelen in de tijdrit van vrijdag. Victor Campenaerts en Rune Herregodts gaven respectievelijk wel elf en vijftien seconden toe op Hoole op het tussenpunt, maar ze hadden toch op meer gehoopt in het tweede deel. Dat kwam er alleen niet van, omdat beide renners te maken kregen met kettingproblemen. Een toptijd zat er zo voor hen niet in. Oscar Riesebeek , Jordi Meeus en Tim Wellens nestelden zich nog wel in de top-10.