Yves Lampaert past voor zowel wegrit als tijdrit EK door ziekte

Tim Merlier, Dries De Bondt, Dries Van Gestel, Bert Van Lerberghe, Edward Theuns, Aimé De Gendt en Rune Herregodts zijn de renners die in actie gaan komen voor België. Bondscoach Vanthourenhout moet nu op zoek gaan naar een vervanger in de wegrit. In de tijdrit zal Herregodts, renner bij Sport Vlaanderen-Baloise, als enige deelnemen voor België.

Jens Reynders, ploegmaat van Herregodts, is in principe eerste reserve, maar de 24-jarige Limburger staat aan de start van de Arctic Race of Norway.