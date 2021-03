Yves Lampaert over Gent-Wevelgem: “Ik hoop op een afvallingskoers”

Yves Lampaert hoopt op een zware editie van Gent-Wevelgem. De West-Vlaamse kasseienvreter is vandaag een van de beschermde pionnen binnen Deceuninck-Quick-Step. “Ik hoop dat de wind goed staat om koers te maken”, zo tekent Sporza op uit de mond van Lampaert.

In de E3 Saxo Bank Classic leek Lampaert op weg naar een goede uitslag, maar een lekke band op een bijzonder slecht moment gooide roet in het eten. “Ik had vrij goede benen in de E3. Ik was behoorlijk boos op mezelf na de passage van de Paterberg, maar wist de situatie vervolgens nog recht te zetten. In de finale was er vervolgens die lekke band.”

“Het was voor mezelf een drama. Ik heb daarna nog alles geprobeerd om terug te keren, maar dat was onmogelijk”, aldus Lampaert, die in Gent-Wevelgem de kans krijgt om sportieve revanche te nemen. “Of we voor een sprint gaan met Sam Bennett? We zullen in de finale kijken waar Sam zit. Het is op voorhand echter onmogelijk om te zeggen dat we de koers voor hem gaan controleren.”

Bennett: “Normaal geen problemen met de Kemmelberg”

De 30-jarige Bennett is een gevaarlijke klant bij een eventuele sprint van een grotere groep. De Ier won afgelopen woensdag zijn eerste eendagskoers (Oxyclean Classic Brugge-De Panne) op Belgische bodem en staat dan ook met vertrouwen aan de start. “Mijn zege in Brugge-De Panne was een belangrijke mijlpaal. Het is geweldig om dat te doen voor een Belgische ploeg.”

Bennett hoopt vandaag ook een gooi te doen naar de overwinning, maar de rappe man zal onderweg dan wel de driedubbele passage van de Kemmelberg moeten overleven. “Ik moet met een goede groep over de Kemmelberg zien te geraken. Normaal is het, als de benen goed zijn, geen probleem om een dergelijke beklimming te overleven”, aldus Bennett.