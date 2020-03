Yves Lampaert nog zonder contract voor 2021: “Toch al iets laten zien dit seizoen” zaterdag 21 maart 2020 om 13:52

Yves Lampaert had zich normaal gesproken in deze periode van het seizoen kunnen bewijzen voor een contract voor volgend jaar, maar door het coronavirus zijn alle wedstrijden voorlopig opgeschort. “Ik heb de voorbije jaren al mijn kunnen getoond, en er zit nog progressie in.”

Lampaert is aan zijn zesde seizoen bezig bij Deceuninck-Quick Step. In 2018 verlengde hij zijn contract nog met twee jaar, maar dat loopt nu dus op zijn einde. De kansen om zich nu in alle voorjaarsklassiekers te bewijzen, zag hij in het water vallen vanwege het coronavirus. “Dat is niet ideaal”, laat hij weten aan Het Nieuwsblad. “Maar ik heb toch al iets laten zien dit seizoen.”

Voorlopig hoogtepunt is zijn tweede plaats in Omloop Het Nieuwsblad, nu drie weken geleden. “Ik heb de voorbije jaren al mijn kunnen getoond, en er zit nog progressie in. Ik hoop dat ze daarmee rekening houden. Ik heb nog niet gepraat met Patrick Lefevere, de onderhandelingen zullen nu wat later op gang komen.”

Juni

Net als voor zijn collega’s is het gissen wanneer de koers hervat wordt. Tot en met april zijn alle wedstrijden opgeschorst. “Vanaf volgende week bereid ik mij voor zoals ik in de winter zou doen. Rustig de basis trainen, in samenspraak met mijn coach Tom Steels. Ik ga ervan uit dat er voor half mei niet gekoerst wordt. Het zal zelfs eerder juni worden.”

Lampaert hoopt op een selectie voor de Tour de France. “Het BK in Anzegem is een doel. Het is ook afwachten of bepaalde klassiekers alsnog worden gereden op een andere datum. Wat die datum ook is, niet alle renners zullen op dat moment top zijn zoals in april, afhankelijk van welke wedstrijden ze hebben gereden.”