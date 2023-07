Yves Lampaert na ‘moordenaarsrit’: “Zeker meer dan tien bidons gedronken”

De renners kregen in de tiende etappe van de Tour de France niet alleen een lastig parcours voorgeschoteld. Het was onderweg naar Issoire ook nog eens snikheet. “Het was een moordenaarsrit!”, schetst Yves Lampaert dan ook na afloop in gesprek met Sporza.

“Op het einde was ik zelfs een beetje uitgedroogd, want ook mijn hoofd begon pijn te doen. De hitte was misschien wel onze grootste vijand vandaag”, keek Lampaert na afloop terug op een gedenkwaardige etappe. “Ik heb zeker meer dan tien bidons gedronken en ik denk dat ik er nog te weinig had. Het was een continu gevecht tegen de warmte.”

“Ik denk dat de darmen vanavond wat zullen tegenpruttelen. Ik heb immers alleen maar gedronken en gelletjes gegeten. Het was echt een moordenaarsrit”, herhaalt de renner van Soudal Quick-Step. “Het is jammer dat er morgen weer een rit is.”

Tim Declercq: “Je springt bijna uit je vel”

Ook voor zijn ploegmaat Tim Declercq was het een loodzware dag. “Het was een etappe om in te kaderen, maar niet in positieve zin. Gelukkig had ik een heel goeie dag. Zodra je zonder water valt, voel je jezelf precies koken. En als het bergop gaat, spring je bijna uit je vel. Ik heb dan ook constant gedronken, ik denk wel twaalf bidons.”