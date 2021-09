Yves Lampaert: “Mede dankzij Davide Ballerini kon ik deze etappe winnen”

Yves Lampaert was heel blij met zijn etappezege in de Tour of Britain. In Edinburgh wist de Belg van Deceuninck-Quick-Step succesvol af te ronden. Hij droeg zijn overwinning op aan zijn een maand oude zoontje Aloïs, die op 10 augustus werd geboren.

“Het was een zware, lange rit met veel wind, smalle wegen, veel beklimmingen en geen vlakke stukken”, vertelde Lampaert over de 194,8 kilometer lange etappe door Schotland. “We werkten echter goed samen in de kopgroep en daardoor konden we veel voorsprong pakken. Dat Davide (Ballerini, red.) erbij was, was heel belangrijk, echt een groot voordeel. Het is ook dankzij hem dat ik deze etappe kon winnen nadat we er deze week al een paar keer dichtbij waren.”

In de laatste vijftien kilometer begon in de kopgroep het steekspel in de strijd om de overwinning. “Toen ik ging, kon alleen Matteo Jorgenson reageren. Samen reden we volle bak, waardoor we de anderen op een paar seconden zetten. Toen Gibson erbij kwam maakte dat de zaken wat lastiger, want een situatie waarin je meer dan een tegenstander hebt is nooit makkelijk. Ik bleef kalm en uit zijn wiel zette ik vrij vroeg aan. Ik voelde dat er nog genoeg kracht in mijn benen zat.”