Yves Lampaert drie jaar langer bij Quick-Step Alpha Vinyl

Yves Lampaert heeft zijn contract bij Quick-Step Alpha Vinyl met drie jaar verlengd. De Belg ligt nu tot en met 2025 onder contract bij de ploeg van Patrick Lefevere.

Lampaert staat al sinds 2015 onder contract bij Lefevere. Dat betekent dat de Vlaming eind 2025 op elf dienstjaren zit.”Ik ben erg blij dat ik nog langer voor dit team mag rijden. Ik zie de ploeg als familie en ben trots op hun en mijn prestaties. Hopelijk komen er de komende jaren nog veel meer mooie herinneringen bij. Ik wil Patrick bedanken voor het vertrouwen en hoop het vertrouwen aan hem terug te balen”, vertelt hij in een persbericht.

De 31-jarige Lampaert kende een gedenkwaardig 2022. In het voorjaar verspeelde de Vlaming een bijna zekere podiumplaats in Parijs-Roubaix door op een onoplettende toeschouwer te botsen. Enkele maanden later won hij de openingstijdrit in de Tour de France en droeg hij de gele trui.