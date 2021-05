Yves Coolen (BEAT) loopt meerdere botbreuken op bij val in Ruddervoorde

BEAT Cycling moet het lange tijd doen zonder Yves Coolen. De Belgische renner kwam woensdag in de Sint-Elooisprijs Ruddervoorde zwaar ten val en liep daarbij meerdere blessures op. Coolen blijkt een sleutelbeen en een rugwervel te hebben gebroken. Bovendien heeft hij een klaplong.

Donderdag wordt Coolen al geopereerd aan zijn verwondingen. Het is daarna nog onzeker hoe lang de 25-jarige coureur uit Turnhout uit de roulatie is. Vorig seizoen wist hij nog de Omloop van Valkenswaard in de Topcompetitie te winnen. Dit seizoen reed hij drie UCI-koersen, met een 37ste plaats in de Bredene Koksijde Classic als beste resultaat.

Coolen zou maandag aan de start staan van de Ronde van Limburg (UCI 1.1). Zijn plek wordt in die koers overgenomen door Marten Kooistra.

Luuc Bugter was betrokken bij dezelfde valpartij als die van Coolen in Ruddervoorde. De Nederlander kwam met de schrik vrij en heeft nauwelijks iets overgehouden aan de crash.