Yousif Mirza nog een jaar in dienst van UAE Emirates

Yousif Mirza zal ook volgend jaar uitkomen voor UAE Emirates, zo heeft de 33-jarige renner uit de Verenigde Arabische Emiraten laten weten aan de redactie van WielerFlits. Mirza komt al sinds 2017 uit voor de formatie en maakt zich dus op voor een zesde jaar op WorldTour-niveau.

Mirza kwam dit jaar tot 22 koersdagen voor UAE Emirates. De ervaren renner begon het seizoen met nationale titels in het tijdrijden en op de weg, om vervolgens deel te nemen aan de GP Miguel Indurain en de Challenge Mallorca, een verzameling eendagskoersen op het Spaanse eiland Mallorca. Mirza reed in 2021 ook nog de Ruta del Sol, Vuelta a Murcia, de Settimana Ciclistica Italiana en enkele najaarswedstrijden in Spanje, Frankrijk en Italië.

Mirza wacht nog altijd op zijn debuut in een grote ronde, al is het maar de vraag of hij – gezien de interne concurrentie binnen UAE Emirates – ooit aan de start zal verschijnen van de Giro d’Italia, Tour de France of Vuelta a España.