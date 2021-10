Youp de Vos en Jente Klaver maken selectie VolkerWessels compleet

VolkerWessels Cycling Team is klaar voor 2022. De Overijsselse ploeg heeft met de komst van junioren Jente Klaver (18) en Youp de Vos (17) ingespeeld op de toekomst, weet WielerFlits.

Beide renners komen over van Willebrord Wil Vooruit, dat al enkele jaren een van de sterkste juniorenploegen van Nederland heeft. De clubploeg zag eerder al Lars Rouffaer tekenen bij Allinq Cycling Team, Bart Hordijk bij de opleidingsploeg van Team DSM, Roan Konings bij Metec-Solarwatt en Jesse Kramer bij de opleidingsploeg van Jumbo-Visma.

De grootste wapenfeiten van De Vos dit jaar zijn een derde plaats in de Omloop van Hil en Moer, een vierde plaats in Gipuzkoa Klasika en een tiende plaats in de Johan Museeuw Classic. Klaver won als nieuweling het klimmersklassement van de KNWU. Vorige week werd hij nog door WPGA aangekondigd als nieuwe renner.

De Vos en Klaver zijn de vierde en vijfde aanwinst van VolkerWessels. Eerder maakte de ploeg bekend dat Bart Lemmen, Maikel Zijlaard en de Brit Zak Coleman naar de ploeg komen. Tegenover hun komst staat het vertrek van Abe Celi, Rens Tulner, Robin Blummel, Gert-Jan Bosman.