vrijdag 29 december 2023 om 09:27

Yoeri Havik combineert koppelkoers van 100 kilometer in Denemarken met NK baanwielrennen

Yoeri Havik heeft een druk koers- en reisschema deze week, want de baanwielrenner gaat een extra lange koppelkoers in Denemarken combineren met twee wedstrijden op het NK baanwielrennen. In die koppelkoers van 100 kilometer eindigde Havik overigens als derde, samen met – de nog altijd ploegloze – Julius Johansen.

In de Nytårsløbet (Ballerup, Denemarken) stond een koppelkoers van 100 kilometer, om precies te zijn 400 rondes, op het programma. Vorig jaar zette Havik samen met Dylan van Baarle een wereldrecord neer in die bijzondere baanwedstrijd, maar nu kon hij niet winnen. De zege ging namelijk naar thuisrijders Tobias Aagaard en Robin Skivild. Het koppel met Michael Mørkøv en INEOS-aanwinst Theodor Storm werd tweede.

“Ik vlieg morgenochtend (vrijdag, red.) terug. Hopelijk heeft mijn vlucht geen vertraging, anders red ik het NK niet”, vertelde Havik al aan NH Nieuws over zijn drukke combinatie. Vrijdag hoopt hij namelijk voor de Nederlandse titels te gaan op de afvalkoers en de koppelkoers. Dat laatste onderdeel rijdt hij samen met Jan-Willem van Schip, met wie Havik afgelopen jaar wereldkampioen werd op de koppelkoers.

In 2024 staan meerdere grote doelen voor Havik op het programma, te beginnen met het EK baanwielrennen in Apeldoorn. Daarna volgen nog de Zesdaagse van Bremen, de Zesdaagse van Berlijn en de voorbereiding op de Olympische Spelen in Parijs.