Yoeri Havik en Dylan van Baarle winnen koppelkoers over 100 kilometer

Nederlands succes tijdens de Nytårsstævne in het Deense Ballerup. In de internationale koppelkoers over 100 kilometer veroverden puntenkoerswereldkampioen Yoeri Havik en Dylan van Baarle, bezig aan zijn laatste dagen als INEOS Grenadiers-renner, woensdag de overwinning.

Havik en Van Baarle hadden aan het einde van de wedstrijd een ronde voorsprong op de wereldkampioenen koppelkoers van 2018 en 2019, Theo Reinhardt en Roger Kluge. Lasse Norman Hansen en Michael Mørkøv, de olympisch kampioenen van Tokio, eindigden als derde. Vincent Hoppezak en Maikel Zijlaard, het andere Nederlandse koppel aan de start, werden tiende in het deelnemersveld dat vijftien teams telde.

Voor Van Baarle was het zijn eerste grote baanwedstrijd in lange tijd. De 30-jarige renner, die deze winter na vijf seizoenen INEOS Grenadiers verlaat voor een nieuw avontuur bij Jumbo-Visma, werd in 2014 en 2015 ook al eens Nederlands kampioen koppelkoers aan de zijde van Havik. Ook verscheen de klassiekerspecialist in Rotterdam meermaals aan de start van de Wooning Zesdaagse.

Havik en Van Baarle zijn de opvolgers van Niki Terpstra en Iljo Keisse, die in 2019 de beste waren op de piste van de Ballerup Arena. De afgelopen twee jaar ging het evenement niet door. De Nederlanders zijn vandaag ook actief in de Grand Prix Odense, een eendagskoers voor koppels met daarin onder andere een koppelafvalkoers en een koppelkoers over 50 kilometer op het programma.

Uitslag Nytårsstævne

1. / Yoeri Havik-Dylan van Baarle – 9 punten

2. / Theo Reinhardt-Roger Kluge – 23 punten en 1 ronde

3. / Lasse Norman Hansen-Michael Mørkøv – 21 punten en 1 ronde

4. / Matias Malmberg-Andreas Stokbro – 19 punten en 3 ronden

5. / Carl-Frederik Bévort-Gustav Wang – 18 punten en 3 ronden

…

10. / Vincent Hoppezak-Maikel Zijlaard – 5 punten en 7 ronden