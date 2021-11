Wooning Zesdaagse van Rotterdam gaat ook dit jaar niet door

Er is voor het tweede jaar op rij een streep gezet door de Wooning Zesdaagse van Rotterdam, die van 7-12 december 2021 georganiseerd zou worden in Ahoy Rotterdam. De huidige coronamaatregelen in Nederland maken het onmogelijk om een sportevenement door te laten gaan met publiek.

Volgens de huidige coronamaatregelen, die zijn aangekondigd om het hoge aantal coronabesmettingen terug te dringen en verdere overbelasting van de zorg te voorkomen, mogen bij sportwedstrijden geen toeschouwers aanwezig zijn. Officieel gelden die regels tot en met zaterdag 4 december, maar er wordt rekening gehouden met een verlenging van die maatregelen. In dat geval zou de Wooning Zesdaagse het zonder publiek moeten doen.

“Na de aangekondigde maatregelen hebben we alle mogelijke scenario’s opnieuw onderzocht. Door de huidige maatregelen mogen we het evenement alleen niet organiseren en hoe dat na 4 december gaat zijn, is nog hoogst onzeker. Daarom hebben we moeten besluiten om het evenement te annuleren. Over anderhalve week begint de opbouw van het evenement, we kunnen niet langer wachten. Bezoekers, partners en sponsoren blijven dan te lang in onzekerheid”, legt Erika Bronkhorst, Manager Events Rotterdam Ahoy, uit.

Klap in het gezicht

De voorbereidingen voor de Wooning Zesdaagse waren al in volle gang. Bronkhorst: “Dit voelt als een klap in het gezicht, want tot twee weken geleden was er geen sprake van het niet laten doorgaan van het evenement. We gingen er vol voor en hadden er enorm veel zin in. Er stond een mooie editie op de planning. Helaas kan er dit jaar geen volwaardige en verantwoorde editie van de Wooning Zesdaagse plaatsvinden. Maar we kijken nu vooruit naar 2022, waarin we deze ambities zullen voortzetten.”

De laatste editie van de Zesdaagse van Rotterdam werd begin 2020 gewonnen door Wim Stroetinga en Yoeri Havik. Afgelopen winter (2020-2021) had de organisatie een andere plek op de kalender gekregen, namelijk eind november, maar die editie kon vanwege de coronacrisis ook niet doorgaan. Reeds gekochte tickets voor de Wooning Zesdaagse 2021 blijven overigens geldig voor dezelfde dagen in 2022. De Wooning Zesdaagse vindt dan plaats van dinsdag 6 t/m zondag 11 december.

Het niet doorgaan van de Wooning Zesdaagse betekent slecht nieuws voor onder meer de Europees kampioenen koppelkoers Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip, die al aangekondigd waren. Voor Kenny De Ketele zit zijn carrière er nu officieel op. De Belg, die afgelopen weekend de Zesdaagse van Gent won, zou in Rotterdam zijn loopbaan afsluiten als partner van Niki Terpstra.