Yates wil tijd pakken: “Iedereen moet twee minuten hebben op Roglic voor de tijdrit”

Primož Roglič verslaan, dat is makkelijker gezegd dan gedaan deze Vuelta a España. Dat geeft Adam Yates aan op het persmoment van INEOS Grenadiers op de eerste rustdag. Met de slottijdrit van ruim 33 kilometer naar Santiago de Compostela aan de horizon, weet hij dat hij een voorsprong moet pakken. “Heel veel, maar dat zal iedereen wel denken”, zegt hij met een korte lach.

“Ik denk dat iedereen in de top-10 twee minuten voorsprong op hem moet hebben voor die tijdrit”, voegt Yates daar aan toe. “Hij is de olympisch kampioen tijdrijden. We zijn met onze ploeg niet de enigen die proberen tijd terug te pakken. Dat is ook niet alleen aan ons, maar we hebben nog twee weken te gaan. We zullen het blijven proberen.”

Roglič liet op de klim naar de Alto de Velefique onder meer Yates en Egan Bernal achter. “Je zag gisteren dat hij de sterkste was. Ik heb in de finale een paar aanvallen geplaatst. En de eerste keer dat ik omkeek zat hij niet in mijn wiel, en daarna opeens wel. Hij dichtte dat gat blijkbaar heel makkelijk. Hij is daarna ook nog weggereden met Mas, dus ik denk dat hij niet zo slecht is. In de eerste week was Roglič soms geïsoleerd, maar gisteren had hij lange tijd vijf man in de voorste groep.”

Zelf is Yates opgeklommen naar de zesde plek, op 2.07 van de Sloveense drager van de rode trui. “Ik rijd behoorlijk consistent. Op de tweede dag verloor ik wat tijd doordat ik achter een valpartij zat, en in een rit was ik wat bevangen door de hitte. Maar in de bergritten zat ik er goed tussen. Het is belangrijk om dat drie weken vol te houden. Als we die lijn vasthouden, kunnen we hopelijk wat uitrichten in de laatste twee weken”, is de Brit hoopvol.

Egan Bernal: “We moeten afwachten of we onze kans gaan krijgen”

De beste renner van INEOS Grenadiers in het algemeen klassement is nog altijd Egan Bernal, op 1.52 minuut van Roglič. Aan aanvallen heeft de Colombiaan nog niet gedacht deze Vuelta. “Voordat je aanvalt, moet je goede benen hebben. Tot nu toe heb ik die niet gehad. Ik ben niet op het niveau geweest om aan te vallen. En Roglič heeft tot nu toe geen zwakte getoond. Hij is een zeer sterk, heeft al twee keer de Vuelta gewonnen en is een van de beste renners ter wereld. We moeten afwachten of we onze kans gaan krijgen.”

Ondanks dat hij niet in topvorm is, verwacht Bernal nog wel iets te kunnen laten zien. “Ik heb er vertrouwen in, omdat ik geen slechte dagen heb gehad. Ik kan in mijn eigen tempo rijden en goede uitslagen neerzetten. Ik win misschien geen etappe, maar ik kan meedoen om de bovenste plaatsen. Als ik slim koers en doe wat ik kan, ga ik nog wel stijgen in het algemeen klassement”, verwacht hij.

“Ik heb het gevoel dat ik het juiste ritme aan het vinden ben. Gisteren heb ik, ondanks dat ik wat tijd verloor, volgens mijn data een zeer goede dag gehad. Dat geeft vertrouwen voor de volgende etappes. Maar je moet altijd voorzichtig zijn, want we weten niet hoe mijn lichaam gaat reageren in het vervolg van de ronde”, aldus Bernal.