Yates slaagt voor generale repetitie: “Nu zorgen dat ik niet ziek word”

Simon Yates is de vierde eindwinnaar van de Tour of the Alps, sinds de Giro del Trentino in 2017 deze nieuwe naam kreeg. De Brit bracht zijn groene leiderstrui vandaag veilig over de finish in de slotetappe naar Riva del Garda.

“Om hier te winnen voelt echt geweldig”, vertelde Yates in het flashinterview na afloop. “De ploeg heeft fantastisch gewerkt vandaag. Ze hadden het vanaf de start onder controle, hebben de hele dag gereden en ook in de finale waren ze fantastisch. Het was een korte dag. Er was niet veel actie in de strijd om het klassement, maar het was toch een zware dag. Er was veel stress in het peloton. Met de snelle afdaling hier naar de streep bleef het steeds nerveus.”

Vooraf had de Brit de Tour of the Alps zijn ‘generale repetitie’ voor de Giro d’Italia genoemd. Met de eindoverwinning op zak kan hij nu naar de Grande Partenza in Turijn toeleven. “Ik voel me goed. Nu moet ik op mezelf passen en zorgen dat ik niet ziek word. En dan gaan we het zien.”