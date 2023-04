Yates neemt leiding over van Ayuso: “Toen hij zei dat ik kon gaan, ging ik er voor”

Adam Yates sloeg in de koninginnenrit van de Ronde van Romandie een dubbelslag. Hij won de etappe naar Thyon 2000 én nam de leiderstrui over van zijn ploeggenoot Juan Ayuso. “Het was een heel goed optreden van het team”, aldus de renner van UAE Emirates in het flashinterview na afloop.

“Vanaf het begin zeiden we al dat we Ayuso zo goed mogelijk wilden helpen om de trui zo lang mogelijk te behouden”, vertelt Yates. “Hij was goed bezig de laatste dagen, nadat hij serieus geblesseerd was. We deden er alles aan om hem te helpen, maar hij zei het zelf al: hij moet nog in vorm komen. Toen hij zei dat ik kon gaan, ging ik er voor. Ik probeerde het en ben vol doorgetrokken tot aan de streep. Ik ben heel blij.”

Ayuso is ‘een heel groot talent’, volgens Yates. “Hij zal zeker nog grote koersen winnen. Met nog vijf, zes kilometer te gaan zei hij tegen me: ‘Adam, je kunt voor de overwinning proberen te gaan.’ Vanaf dat moment deed ik mijn best om te winnen.”

Jet geel ging dus van de ene renner van UAE Emirates naar de andere renner van de ploeg. “We rijden heel sterk als ploeg deze week. Nog één dag te gaan, hopelijk kunnen we de trui behouden”, aldus Yates, die zich nog niet zegezeker waant. De ritwinst op zich geeft hem echter ook veel voldoening, benadrukte hij nogmaals. “Ik had wat pech in de laatste paar wedstrijden. In de Ronde van Catalonië kwam ik zwaar ten val, dus daarna heb ik even wat rust genomen en me opnieuw voorbereid. Nu staan we hier.”

Lees ook: Adam Yates slaat dubbelslag in koninginnenrit Ronde van Romandië