Yates na eerste zege voor INEOS: “We speelden onze troeven goed uit”

Adam Yates heeft zijn eerste zege voor INEOS Grenadiers te pakken. In de eerste bergetappe van de Ronde van Catalonië, met finish in wintersportoord Vallter 2000, kwam de Brit met een mooie voorsprong op de andere klassementsrenners solo over de streep.

“Dit voelt echt goed”, zei Yates na de aankomst in de Spaanse Pyreneeën, op 2125 meter hoogte. “We moesten eerst de ontsnapping onder controle krijgen. De vluchters hadden in het begin veel tijd (meer dan 12 minuten, red.) gepakt, dus voor de klim moesten we het verschil terugbrengen. Het was een lange, zware klim, dus we wisten dat als ze aan de voet nog wat minuten hadden, we ze wel konden inrekenen. Dat pakte goed uit.”

Op de slotklim had INEOS meerdere pionnen op het bord om vooruit te zetten. Toen Alejandro Valverde de debatten opende en op een gegeven moment met Nairo Quintana aanviel, sprong Richard Carapaz naar ze toe. “In de finale hadden we meerdere troeven om te spelen, zoals we op voorhand wel wisten. Dat speelden we goed uit. Richie ging mee met de aanval, ik kon erbij komen en doorgaan. Dit is de eerste zege voor mijn nieuwe ploeg, dus ik ben erg blij.”

Momentum

“Wanneer ik besloot om aan te vallen? Dat is altijd moeilijk te zeggen. Twee jaar geleden deed ik het hier ook al goed. Ik weet het niet. Ik voelde me goed, we hadden Carapaz vooraan en ik kon oversteken. Toen konden we gaan werken. Aan het eind had ik genoeg momentum en snelheid om weg te rijden. Sepp Kuss en Valverde konden eerst nog mee, maar aan het eind kon ik ze toch lossen”, aldus de 28-jarige Brit.

Naast de etappezege legde Yates ook beslag op de wit-groene leiderstrui. “De trui tot aan het einde houden? Ik hoop het. Het is net na de wedstrijd, dus ik weet nog niet precies wat alle tijdsverschillen zijn. Vanavond gaan we er even voor zitten om alles te bekijken. Eerst gaan we de overwinning even vieren.”