Ronde van Catalonië: Adam Yates slaat dubbelslag op Vallter 2000

De eerste bergrit in de Ronde van Catalonië is gewonnen door Adam Yates. Op Vallter 2000 was de Brit van INEOS Grenadiers met afstand de beste van de klassementsmannen. Hij nam dankzij zijn inspanning tevens de leiderstrui over van João Almeida.

Een Nederlander rook zijn kansen in de vlucht van de dag. Thymen Arensman schoof vrijwel vanuit het vertrek mee met acht andere renners. Reinardt Janse van Rensburg, Sean Bennett (beiden Qhubeka-ASSOS), Alexander Kamp (Trek-Segafredo), Clément Venturini (AG2R Citroën), Thomas Champion (Cofidis), Alexander Evans (Intermarché-Wanty-Gobert), Colin Joyce (Rally) en Francisco Galvan (Equipo Kern Pharma) kregen samen met de DSM-coureur de vrijheid van het peloton.

Arensman mag dromen van ritzege

Wat heet: bij de eerste van drie tussensprints bedroeg de voorsprong van de kopgroep meer dan twaalf minuten. Het zag er dus even goed uit voor de groep vooraan, maar dankzij de werken van Deceuninck-Quick-Step, INEOS Grenadiers en Jumbo-Visma werd de voorsprong in rap tempo gedecimeerd. De vroege vluchters hielden uiteindelijk maar drieënhalve minuut over aan de voet van de klim naar Vallter 2000.

Arensman was van de vluchters veruit de beste bergop. Hij schudde zijn concullega’s galant af en ging op zoek naar een ritzege, al wist hij dat het lastig ging worden op de lastige beklimming. Zeker toen Alejandro Valverde op 9,5 kilometer van de meet de debatten opende in het peloton. De Movistar-renner plaatste diverse speldenprikken en ging op een gegeven moment zelfs met ex-ploegmaat Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) op sjouw.

Adam Yates de beste

Met nog een goede vijf kilometer te rijden bedroeg het verschil met de voortduwende Arensman nog maar dertig seconden. Dit was voor Adam Yates het teken om op de pedalen te gaan staan. Enkel Sepp Kuss (Jumbo-Visma) en wederom Valverde konden mee met de Brit. In een ruk reden ze naar de Nederlander toe; op 4,5 kilometer van de streep leek zijn verhaal uit.

Leek, want toen er even werd getreuzeld besloot Arensman gewoon nog eens aan te zetten. Meer dan een laatste stuiptrekking bleek het niet; Yates en co. hielden Arensman in het vizier en lieten hem niet veel later definitief ter plaatse. Yates rekende daarna achtereenvolgens af met Valverde en Kuss. De Amerikaan was op iets minder dan twee kilometer van de finish de laatste renner die het wiel van Yates moest laten gaan.

Chaves komt te laat

Vanuit de achtergrond kwam Esteban Chaves (BikeExchange) nog sterk opzetten, maar de inspanning van de Colombiaan kwam te laat en Yates wist zijn tempo vol te houden tot aan de finish. Meer dan een tweede plaats op 13 seconden van de dagwinnaar zat er niet in voor Chavito. Valverde werd nog derde, op 19 tellen van Yates. Een sterke Harm Vanhoucke (Lotto Soudal) wist Kuss nog te remonteren om zodoende plaats vijf in de wacht te slepen op een halve minuut van de winnaar.

In het klassement heeft Yates dankzij zijn overtuigende overwinning prima zaken gedaan. Hij leidt de algemene rangschikking met 45 tellen voorsprong op ploeggenoot Richie Porte. João Almeida volgt op 50 seconden, terwijl Wilco Kelderman (op 1m03s) als nummer vijf en Vanhoucke (1m30s) als nummer tien beginnen aan de 168,5 kilometer lange koninginnenrit naar Port Ainé. Op het programma staat een klim van eerste categorie, terwijl de organisatie op de laatste twee beklimmingen het stempel buitencategorie heeft geplakt.