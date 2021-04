Yates blijft leider: “Mooi gaatje, maar de strijd is nog niet gestreden”

Simon Yates wist in de derde etappe van de Tour of the Alps zijn groene leiderstrui te behouden. Zijn ploeg BikeExchange wist de omvangrijke kopgroep op weg naar Naturns de hele tijd onder controle te houden.

“Het was een moeilijke etappe, maar de ploeg had het echt onder controle en we hebben goed gewerkt”, liet Yates via zijn ploeg weten. “Veel jongens probeerden in de ontsnapping te komen omdat vandaag mogelijk de laatste mogelijkheid was. De ploeg deed het echt goed om de koers te controleren, zodat het voor mij vandaag niet te lastig werd.”

“Ik voelde de inspanningen van gisteren nog, maar ik hoefde niet in de wind te rijden. Nu kijken we weer vooruit naar morgen en de laatste etappe. Morgen wordt het een erg moeilijke rit. De strijd is nog niet gestreden. Ik heb een mooi gaatje, maar je weet maar nooit”, aldus de Britse renner, die 45 seconden voorsprong op Pavel Sivakov verdedigt.