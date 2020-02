Yara Kastelijn ziet af met breukjes in ruggenwervels: “Vooral de laatste twee rondes last” zaterdag 8 februari 2020 om 17:45

Yara Kastelijn brak bij een valpartij in de Parkcross Maldegem twee ruggenwervels, maar rijdt dit weekend wel een dubbel weekend met als doel haar posities in de DVV Trofee (derde) en Superprestige (tweede) te verdedigen. Zaterdag stelde ze alvast haar derde plek in de DVV Trofee veilig, al deed dat veel pijn: “Ik had vooral in de laatste twee rondes last.”

Tegenover WielerFlits doet Kastelijn haar verhaal over de Krawatencross, waarin ze op de dertiende plaats eindigde: “Ik wist dat ik voorzichtig moest doen. Vandaar dat ik de laatste rondes ook nog veel tijd verloor. Het had van mij beter mogen gaan vandaag, maar ik heb mijn best gedaan en ik ben blij met mijn derde plek in het algemeen klassement.”

Morgen wil de Nederlandse van 777 haar tweede plaats in de Superprestige verdedigen, als de pijn het toelaat. “Het gaat wel prima met de pijn als ik op de fiets zit, maar als ik opsta of zit doet het vooral pijn. Ik ga morgen gewoon proberen zo min mogelijk plekken te verliezen”, sluit ze af. “Meer dan mijn best kan ik toch niet doen.”