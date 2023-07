Yara Kastelijn pakt toch nog een prijs in Pau: “Vind dit wel iets bijzonders”

Yara Kastelijn verloor op de voorlaatste dag van de Tour de France Femmes haar bolletjestrui aan Katarzyna Niewiadoma, maar mocht zondag toch nog plaatsnemen op het eindpodium in Pau. Ze werd daar namelijk uitgeroepen tot meest strijdlustigste renner. “Ik vind dat toch wel iets bijzonders”, zei ze tegen de NOS.

“Ik denk dat we dat samen met team gedaan hebben”, vervolgde de 25-jarige renster van Fenix-Deceuninck. “Ik denk niet dat ik dit alleen gedaan heb, maar met het hele team. Dankzij ons zijn andere ploegen er ook in gaan geloven om in de aanval te gaan. We hebben hele mooie resultaten behaald, maar voor mij was het de laatste twee dagen gewoon klaar.”

“Weg naar de hel”

Kastelijn won de vierde etappe naar Rodez en stond nadien in de top-tien van het klassement. In de koninginnenrit naar de Col du Tourmalet moest ze echter al vroeg lossen, waardoor ze een duikeling maakte in de algemene rangschikking. Die dag nam Niewiadoma ook de bolletjestrui over van de Nederlandse. “Daar baalde ik wel van natuurlijk, ik stond er wel goed voor. Toen viel ik (in de zesde etappe, red.). Die valpartij was niet zo onschuldig als ik dacht.”

“Gisteren (zaterdag, red.) heb ik nog alles gegeven op die klim, maar er zat gewoon geen power meer in mijn benen. Maar ja, de ene keer heb je een goede dag, de andere keer heb je een slechte dag. Mijn ploeg bleef de hele dag bij me. Dat vond ik zelfs vervelend, want Julie (Van de Velde, red.) moest voor mijn gevoel bijna achteruit trappen omdat ik gewoon niet vooruit ging… Gisteren heb ik er niet zo van genoten. Ze zeiden bij de bespreking dat het de weg naar de hemel was, maar voor mij was het de weg naar de hel. Daarna heb ik het naast me neergelegd.”

Kastelijn kijkt nu dan ook met trots terug op haar Tour. “Vooraf had ik hiervoor getekend”, klinkt het.

