Yara Kastelijn pakt Tourrit: “Denk dat sommige meiden me wel irritant vonden”

Yara Kastelijn heeft vanmiddag een formidabele zege in de Tour de France Femmes geboekt. De Nederlandse zat mee met de vroege vlucht die een grote voorsprong pakte, reed daar in haar eentje uit weg en soleerde naar de zege in Rodez. “Ik kan deze dag niet echt beschrijven”, zei ze na afloop vol ongeloof tegen de NOS.

“Bij de eerste sprint voor de bolletjestrui pakten we een gat met vier rensters”, begon de renster van Fenix-Elegant haar verhaal. “Daarna kwam er nog een groepje bij ons aansluiten en was het eigenlijk gewoon tien minuten vol gas geven totdat we een minuut hadden. Die minuut werd tien minuten. In mijn oortje zeiden ze: jullie zitten save.”

“Dankzij Marthe (haar ploeggenote Marthe Truyen, red.), die ook meezat, de hele dag sparen. Ik denk dat sommige meiden mij daarom wel vervelend of irritant vonden. Maar ja, op het eind telt de overwinning. En ik wist dat ik een van de sterksten zou zijn als het bergop zou zijn. Het team heeft heel mooi werk gedaan en ik ben superblij dat ik het af kon maken.”

Kastelijn reed aanvankelijk samen met Audrey Cordon-Ragot weg, bij een sprint voor bonificatieseconden. “Ik wilde in eerste instantie vooral die seconden, omdat ik wist dat we wel een voorsprong zouden houden. Alleen ik wist niet hoeveel. Ik denk dat ik nu wel mooi ben opgeschoven in het klassement. Dat was eigenlijk niet het hoofddoel, maar het is mooi meegenomen. Deze overwinning is gewoon ongelofelijk.”

Lees ook: Tour Femmes 2023: Yara Kastelijn wint heuvelrit in Rodez na monstervlucht, Vollering pakt wat tijd