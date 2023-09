woensdag 6 september 2023 om 15:38

Yara Kastelijn hoopt op deelname EK wielrennen

Yara Kastelijn hoopt onderdeel te worden van de Nederlandse selectie voor het EK wielrennen. De renster van Fenix-Deceuninck treft op en rond de VAM Berg een parcours dat bij haar past.

De 26-jarige renster kende dit jaar haar sportieve doorbraak op de weg met een ritzege in de Tour de France Femmes. In de vierde etappe naar Rodez reed ze vanuit de vroege vlucht weg van haar concurrenten. Na een solo van zeventien kilometer mocht ze de armen in de lucht steken voor haar eerste profzege op de weg.

In het veldrijden maakte de Brabantse al furore met onder andere de Europese titel en het winnen van de Koppenbergcross (2019).

Kastelijn rijdt momenteel de Simac Ladies Tour, daarna volgen nog de GP Wallonie en de Tour de Romandie Féminin. Voor deelname aan het EK wielrennen in Nederland moet ze geselecteerd worden door bondscoach Loes Gunnewijk. “Ik hoop dat ik het EK mag rijden”, zegt Kastelijn in gesprek met WielerFlits/RIDE Magazine.

Drenthe is eind deze maand de gastheer van het EK wielrennen, het EK tijdrijden en het EK Mixed Relay. Het epicentrum van alle koersen is de VAM-berg, waar al diverse (inter)nationale kampioenschappen zijn verreden.