Yara Kastelijn duikt volgend weekend in Kortrijk het veld in

De rentree van Yara Kastelijn in het veld is aanstaande. De Nederlandse had na haar lange wegseizoen een rustperiode, maar zal volgend weekend weer in actie komen. Zaterdag 26 november rijdt ze de X2O Trofee Kortrijk, zondag 27 november staat ze aan de start van de Wereldbeker Hulst.

“Na een lange tijd zonder fiets, ben ik weer aan het trainen. Het is noodzakelijk, want het duurt niet lang meer voordat ik aan de startlijn sta in Kortrijk en Hulst!”, schrijft Kastelijn op Instagram. Overigens zal het niet de eerste cross zijn van de renster van Crelan-Fristads zijn in het veldritseizoen 2022-2023. Eind september kwam ze ook al in actie in Exact Cross Beringen. In die door Fem van Empel gewonnen wedstrijd eindigde ze als vierde.

Het wegseizoen van de 25-jarige Kastelijn zat er toen evenwel nog niet op. Enkele dagen later eindigde ze nog als vijfde in de Giro dell’Emilia voor vrouwen en vervolgens deed ze ook nog mee aan de Tour de Romandie Féminin. Die rittenkoers uit de Women’s World Tour sloot ze af als zevende.