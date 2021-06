Yannis Voisard blijft leider Juan Ayuso voor in laatste bergrit Giro U23

Als Juan Ayuso op zijn fiets blijft zitten en niet ziek wordt, dan gaat hij de Giro d’Italia voor beloften winnen. De Spaanse renner eindigde in de laatste bergrit naar Nevegal als tweede, achter Yannis Voisard.



In de laatste bergrit van deze Baby Giro kregen de concurrenten van leider Ayuso twee passages van de Nevegal om de leiderstrui nog een keer aan te vallen.

Zich berustend in een korte ereplaats bleven die aanvallen geruime tijd uit. Als er aanvallen kwamen, dan waren die wel van renners die al ver terug in het klassement stonden. Op de Passo Valles slaagden Riccardo Ciuccarelli (Biesse Arvedi), Reuben Thompson (Groupama-FDJ), Manuele Tarozzi (#inEmiliaRomagna), Lorenzo Ginestra (Aran Cucine Vejus) en Marco Frigo (SEG Racing) erin om een gat te slaan, maar echt aanspraak op de ritzege maakten zij nooit echt.

Daan Hoole in de aanval

Even snel werd hun vlucht ook weer geneutraliseerd. Op de eerste passage van de Nevegal zagen we met Emanuele Ansaloni, Manuele Tarozzi, Daan Hoole en Davide Baldaccini vier nieuwe renners het proberen, maar ook zij wisten geen groot gat bij elkaar te rijden.

Beslissende aanval Voisard en Johannessen, Ayuso in controle

Op de slotklim zagen we nog een aanval van Asbjorn Hellemose en Thomas Gloag, die zichzelf nog naar het podium wilde rijden, maar Ayuso en zijn ploeg Colpack Ballan hadden het groepje perfect in hun greep. Pas in de laatste kilometer, toen de eindzege voor de renners echt buiten bereik was, geraakten Tobias Halland Johannessen en Voisard weg.

De Zwitser bleef uiteindelijk nog nipt uit handen van de aanstormende Ayuso, terwijl Johannessen het moest doen met de derde plaats.