Yannick Peeters (23) zet punt achter veldritcarrière woensdag 10 juni 2020 om 08:58

Yannick Peeters, zoon van Deceuninck-Quick-Stepploegleider Wilfried, beëindigt op amper 23-jarige leeftijd zijn wielerloopbaan. Peeters werd als junior Europees en en vice-wereldkampioen. “Ik heb geen zin om te bedelen voor een nieuw contract.”

Peeters was een topper in de jeugdcategorieën. Zo behaalde hij Europees goud bij de junioren in Mlada Boleslav (2014) en zilver op het WK in Hoogerheide in hetzelfde seizoen. Een jaar eerder werd hij al Belgisch kampioen in eigen Mol. Maar de doorstroming naar de U23- categorie verliep moeizamer. Ereplaatsen bij de vleet, maar winnen werd moeilijk. Als laatstejaars belofte won hij de Druivencross, waarna hij prof werd bij Pauwels Sauzen-Vastgoedservice, ondertussen Pauwels Sauzen-Bingoal.

Daar probeerde hij zich twee jaar lang in de top vijftig van de UCI-ranking te knokken, om zo startrecht in de Wereldbeker te verkrijgen. Dat is net niet gelukt. Peeters strandde op plaats 54, wat ook zijn huidige ranking is. Zijn contract bij Pauwels Sauzen-Bingoal liep tot februari van dit jaar, maar werd niet verlengd.

Peeters hoopte nog op een nieuw profcontract bij Group Hens-Maes, de ploeg van Vincent Baestaens en Tom Meeusen, maar uiteindelijk werd Daan Soete aangetrokken en ging de deur dicht. “Ik sprak nog even met Acrog-Tormans, maar ik had niet veel zin om te bedelen”, vertelt Peeters. “En ik vind het helemaal niet erg om met mijn handen te moeten werken, dus begon ik te solliciteren. Ik werk ondertussen in de bouwsector. Ik blik terug op een mooie periode. Ik heb me geamuseerd”, besluit de Kempenaar die in zijn team gekend was als grote sfeermaker.