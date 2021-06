Xandro Meurisse: “We spraken op de bus al over de bonificatieseconden bij eerste passage”

Xandro Meurisse genoot met volle teugen van de triomf van kopman Mathieu van der Poel. “Gisteren overheerste ontgoocheling, maar dit maakt uiteraard meer dan alles goed. Dit is zoveel mooier dan wat ik twee jaar geleden zelf presteerde in de Tour.”

De West-Vlaming steekt het niet onder stoelen of banken. “Gisteren was heel de ploeg ontgoocheld. De finale was op maat voor Mathieu, maar het mislukte. Maar dat was maar dag 1 van de 21. Dat Mathieu nu de ritzege en het geel pakt, is schitterend. Voor de ploeg, voor Mathieu, voor mezelf.”

Meurisse vertelt dat de bonificatieseconden pakken bij de eerste passage geen overmoedige actie was. “Deze morgen op de teambus hadden we het er al over. We rekenden en wisten dat geel alleen mogelijk was bij ritwinst en de bonificatieseconden bij de eerste doortocht aan de finish. Mathieu heeft dat plan perfect uitgevoerd.”

‘Hier gaat niets boven’

“Voor mezelf is dit zoveel mooier dan om het even welke prestatie ik hier twee jaar geleden heb neergezet”, ging Meurisse verder. “Ritwinst en geel, hier gaat niets boven. Dit is voor ons allemaal emotioneel. Zelf heb ik vooraf gezegd dat ik alles zou doen wat in mijn mogelijkheden lag om Mathieu te helpen. Blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen.”

Op de laatste beklimming van de Mûr-de-Bretagne reed Meurisse heel even vooruit, maar dat was niet helemaal de bedoeling. “Ik wilde al vroeger gaan, maar Mathieu riep me terug. Ik geraakte echter niet vlot in het rijtje van INEOS Grenadiers, en versnelde op links. Ik voelde dat iemand in het wiel zat, maar wist niet meteen wie. Doel was uiteraard Mathieu in stelling te brengen. Maar misschien ontstond daardoor wat paniek en had die actie alsnog een meerwaarde.”