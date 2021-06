Xandro Meurisse: “Mathieu van der Poel bijstaan is mijn grootste bekommernis”

Interview

Twee jaar na zijn debuut staat Xandro Meurisse (29) morgen opnieuw aan de start van de Tour de France. Niet om zelf te scoren. “Ik wilde naar een ploeg waar ik een kopman kon bijstaan. Een aandeel hebben in een ritzege van Mathieu geeft me net zoveel voldoening als zelf winnen.”

Het is woensdagochtend als we Xandro Meurisse aan de telefoon hebben. Zijn bagage voor drie weken Tour is net klaar, anderhalf uur later wordt hij verwacht in het station van Rijsel, net over de Belgische grens. “Samen met Tim Merlier en Jonas Rickaert vervoegen we Mathieu van der Poel, Jasper Philipsen, de broers Roodhooft en een aantal stafleden van Alpecin-Fenix”, vertelt de West-Vlaming.

“Zij zijn in Brussel al op de TGV gestapt. Rennes wordt ons eindstation.” Woensdagavond rond half zes werd het gezelschap verwacht in hun uitvalsbasis van de ploeg, een hotel in de buurt van Brest. “Met andere woorden, een verplichte rustdag, want tijd om nog wat te fietsen is er niet meer.”

Coronabesmetting

Meurisse is blij dat hij deel uitmaakt van het achttal dat de kleuren van Alpecin-Fenix zal verdedigen tijdens haar allereerste Tour de France. Hij geeft toe dat het er op een bepaald moment benard uitzag wat die selectie betreft. “Ik kende een moeilijke seizoensstart”, vertelt hij. “Ik kende net zoveel ‘aanvaardbare’ als slechte dagen. Ik kon nooit door de spreekwoordelijke muur tijdens de wedstrijden.”

“Ik heb me nochtans nooit echt ziek gevoeld. Maar blijkbaar kampte ik nog met de naweeën van de coronabesmetting die ik vorig jaar heb opgelopen. Ik had af te rekenen met een verminderde longinhoud. Bij het trappen van hogere wattages werd mijn adem bijna letterlijk afgesneden. Hoe minder zuurstof je opneemt, hoe minder zuurstof naar de benen gaat. Na Luik-Bastenaken-Luik kreeg ik een toestelletje om mijn ademhaling te trainen. Eenvoudig, maar efficiënt.”

Intussen is Meurisse helemaal hersteld. Tijdens de hoogtestage met de ploeg op La Plagne ging het steeds beter en dat bevestigde hij met meer dan degelijke prestaties in de Ronde van Zwitserland. Na afloop ervan kreeg hij snel de bevestiging van zijn Tourselectie. “En of dat goed deed, na al het harde werk. Het effect van de hoogtestage wordt pas nu verwacht. Dus ik vermoed dat de conditie in de Tour nog iets beter gaat zijn.”

Meesterknecht

Twee jaar geleden finishte Meurisse 21e in Parijs, maar beter doen in dat eindklassement is absoluut geen ambitie. “In de verste verte niet. Mijn hoofddoel is Mathieu van der Poel bijstaan in de ritten die hij heeft aangestipt. Als meesterknecht wil ik tot diep in de finale bij hem blijven. Dat was overigens ook mijn taak in Zwitserland. ”

Van de sprinttrein, waar Tim Merlier en Jasper Philipsen – afhankelijk van het parcours – zullen worden uitgespeeld, maakt Meurisse geen deel uit. “Daar moet je mentaal op ingesteld zijn en dat is niet meteen mijn ding. Daarvoor hebben we bijvoorbeeld Jonas Rickaert. Wereldtop in dat werk. Misschien dat ik wel, samen met Vakoč, mee controleer onderweg. Maar eenmaal in de finale zit mijn taak erop.”

In de overgangsetappes die niet op maat van Van der Poel of de sprinters zijn, kan Meurisse eventueel wel meegaan in een ontsnapping. “Dat geldt overigens voor iedereen. Zeker bij ritten waarbij een vroege vlucht tot het einde kan dragen. Dan weet je nooit wat het oplevert. Maar in alle oprechtheid, als Mathieu één keertje kan scoren en ik heb daar mijn steentje toe bijgedragen, zal mijn Tour al deels geslaagd zijn.”