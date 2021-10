Xandro Meurisse verslaat Matteo Trentin in Giro del Veneto

Xandro Meurisse is de winnaar van de Giro del Veneto 2021. De Belg wist na een spannende finale in Padova in de sprint af te rekenen met niemand minder dan Matteo Trentin, maandag ook al tweede in de Coppa Agostoni. Alberto Dainese kwam als derde over de streep.

In de regio Veneto – met gondelstad Venetië als hoofdplaats – vinden deze week de laatste twee Italiaanse herfstklassiekers plaats. Vandaag stond de Giro del Veneto op het programma, terug van weggeweest. De start van deze vermaarde klassieker was in Cittadella, voor een heuvelachtige koers over 169 kilometer. De aankomst lag na een relatief vlakke finale in Padova. De UCI 1.1-koers voerde dit keer langs zes lastige beklimmingen, waarvan de laatste – Il Roccolo (1,6 kilometer aan 9,9%) – de scherprechter was. Was dit voldoende om de sprinters overboord te kieperen?

Acht renners vormen de vroege vlucht

Met onder meer Alessandro Covi, Marc Hirschi, Matteo Trentin, Diego Ulissi, Alexey Lutsenko, Elia Viviani, Odd Christian Eiking en de afscheidnemende Petr Vakoč stond er genoeg schoon volk aan de start. De vroege vlucht werd echter gevormd door acht andere renners. Mattia Bais (Androni Giocattoli-Sidermec), Simone Bevilacqua (Vini Zabù), Giacomo Garavaglia (Work Service Marchiol Vega), Luka Pajek (Team Hrinkow Advarics Cycleang), Niccolò Salvietti (Mg.k Vis VPM), Matteo Zurlo (Zalf Euromobil Fior), Matteo Baseggio (General Store Essegibi F.lli Curia) en Marco Grendene (Beltrami TSA) wisten een aardige voorsprong bij elkaar te fietsen.

De acht koplopers reden, nadat de start overigens met een halfuur werd uitgesteld wegens technische redenen, op een bepaald moment drie minuten voor het peloton uit. Met het verstrijken van de kilometers werd ook de voorsprong steeds kleiner, mede door het harde labeur van de mannen van Astana-Premier Tech en UAE Emirates aan kop van het peloton. De kopgroep was inmiddels al flink uitgedund en bestond met nog goed zestig kilometer te gaan uit Bevilacqua, Bais, Garavaglia en Zurlo. Gredene, Pajek, Salvietti en Bassegio waren gelost en werden weer ingerekend door de grote groep.

Strak tempo richting Il Roccolo

Niet veel later werden ook Bevilacqua, Bais, Garavaglia en Zurlo teruggefloten en reden we met een uitgedund peloton naar Il Roccolo, de belangrijkste en meteen ook laatste scherprechter van de dag. De blauwhemden van Astana bepaalden nog altijd het tempo en het was aan Samuele Battistella, de beloftenwereldkampioen van Yorkshire, om de groep uit te dunnen. De jonge Italiaan wist zo ook de weg te plaveien voor een aanval van Lutsenko, maar het was de jonge Alessandro Covi die als eerste de knuppel in het hoenderhok wist te gooien. Lutsenko was echter bij de les en wist op eigen tempo weer aan te sluiten.

Marc Hirschi was de volgende renner van UAE Emirates die iets probeerde en de Zwitser kreeg een sterke Lutsenko met zich mee. De Kazach wachtte geduldig op zijn moment en vlak onder de top van Il Riccolo kwam dan de langverwachte demarrage van Lutsenko. Hirschi ging mee in het spoor van Lutsenko, de rest moet passen. En zo begonnen we met twee koplopers (Lutsenko en Hirschi) aan de korte maar wel bochtige afdaling van Il Riccolo, met vlak daarachter een achtervolgende groep met onder meer Covi, Lorenzo Rota en Ben Tulett. De koerssituatie veranderde echter volledig na een valpartij van Hirschi.

Hirschi gaat tegen de grond, elitegroep op weg naar de finish

De Zwitser ging namelijk onderuit in de afdaling van Il Riccolo en zo reed Lutsenko plots alleen voorop. De Kazach kreeg echter al snel weer het gezelschap van een tweede renner. Dit keer was het Rota die vanuit de achtergrond de sprong wist te wagen, en op meer dan twintig kilometer van de streep volgden nog eens zeven renners het voorbeeld van Rota. Lutsenko, Covi, Rota, Tulett, Xandro Meurisse, Jonathan Restrepo, Kevin Colleoni, Davide Formolo en Simone Velasco vormden de eerste groep. De samenwerking was echter verre van optimaal en zo wisten nog meer renners een scheve situatie recht te zetten.

Rappe mannen als Matteo Trentin, Diego Ulissi en Alberto Dainese maakten van de gelegenheid gebruik om weer aan te sluiten en in de vlakke finale richting Padova werd de groep nog wat groter. Het tempo lag niet verschroeiend omhoog en dus besloot Ulissi het in zijn eentje te proberen. Davide Gabburo en Tulett roken het gevaar en reden naar het wiel van Ulissi, maar deze poging was geen lang leven beschoren. Met nog acht kilometer te gaan was het aan Trentin om iets te ondernemen, maar ook de ervaren Italiaan kreeg geen carte blanche voor de overwinning.

Trentin opnieuw geklopt… dit keer door Meurisse

Een tweede versnelling van Trentin bracht meer zoden aan de dijk. De Italiaan wist samen met Restrepo en Meurisse een gaatje te slaan en de drie aanvallers begonnen met goed tien seconden voorsprong aan de laatste twee kilometer. In de achtervolgende groep reed Colleoni de longen uit zijn lijf voor gelegenheidsploeggenoot Dainese, maar de jonge Italiaan wist het verschil nét niet te overbruggen. Toch was alles nog speelbaar in de laatste kilometer. De achtervolgers kwamen echter net te laat en dus was het sprinten geblazen tussen Trentin, Meurisse en Restrepo voor de overwinning.

In de Coppa Agostoni liet Trentin zich nog ringeloren door Lutsenko en ook nu werd hij gevloerd door een, op papier, tragere renner. Trentin begon al vrij vroeg met sprinten en deed in feite een ideale lead-out voor Meurisse. De Belg bleef ijzig kalm en wist zijn Italiaanse tegenstrever nog vakkundig te remonteren. Voor de 29-jarige renner van Alpecin-Fenix is het zijn eerste UCI-zege van het seizoen. Eerder dit jaar won hij al wel de Stadsprijs van Geraardsbergen, een kermiskoers voor eliterenners met een contract.